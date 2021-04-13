Z Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri
Evde sadece kağıt ve kalemle oynanan oldukça zevkli bir oyundur. BU oyunun ismi isim şehirdir. İsim şehir oynanırken istenilen her seçenek yan yana yazılır. Alfabede bulunun harfler sırayla sayılmaya başlar. Seçilen bir harf ile istenilenler bulunur ve kağıda yazılır. İşte, merak edilen tüm detaylar.
İsim şehir oyununu okuma yazma bilen herkes oynayabilir. Belli bir yaş aralığı yoktur. Aileyle, arkadaşlarla kiminle istenilirse oynayabilirsiniz.
Z Harfi İle Başlayan Hayvan
Bu kategoriye Z harfi ile başlayan hayvan isimleri, türleri yazılmaktadır. Örneğin, zürafa, zebra, zargana gibi. Bu hayvan türlerinden birini seçerek ait olduğu kategoriye yazmalısınız.
Z Harfi İle Başlayan Şehir
Z harfi ile başlayan şehir isimlerini istenilen kategorinin altına yazılır. Z harfi ile başlayan şehirlere örnek olarak; Zonguldak verilmektedir.
Z Harfi İle Başlayan Ülke
Bu kategoride istenen ise Z harfi ile başlayan ülkeler yazılmalıdır. Z harfi ile başlayan ülkeler ise, Zambiya ve Zimbabve olarak bilinir. Bu ülkelerden birini seçerek yazabilirsiniz.
Z harfi ile başlayan isimler istenilen kategoriye yazılır. Z harfi ile başlayan isimlere örnek verilecek çok sayıda sim vardır. Bunlar; Zeynep, Zafer, Zahide, Zehra, Zekiye, Zeliha, Zerrin, Zuhal, Zübeyde, Züleyha, Zümrüt.
Z Harfi İle Başlayan Eşya
Z harfi ile başlayan eşya isimlerini belirleyerek istenilen kategoriye yazmalısınız. Z harfi ile başlayan eşya isimleri; Zarf, zımba, zıbın gibi.
Z Harfi İle Başlayan Bitki
Bu kategoriye ait olan bitki çeşitleri ise, zeytin, zencefil, zerdeçal gibi.
Z Harfi İle Başlayan Çiçek
Z harfi ile başlayan çiçeklere örnek olarak zakkum ve zambak örnek verilebilir.
Z Harfi İle Başlayan Meyve
Z harfi ile başlayan meyve zerdalidir. Ait olduğu kategoriye yazılır.
Z Harfi İle Başlayan Kuş
Z harfi ile başlayan kuş zosterop kuşudur.
Z Harfi İle Başlayan Ünlü
Z harfi iel başlayan pek çok ünlü vardır. Bunlardan bazıları Zara, Zerrin Özer, Zeki Müren.