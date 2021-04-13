Z Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri

İsim şehir oyununu okuma yazma bilen herkes oynayabilir. Belli bir yaş aralığı yoktur. Aileyle, arkadaşlarla kiminle istenilirse oynayabilirsiniz.

Z Harfi İle Başlayan Hayvan

Bu kategoriye Z harfi ile başlayan hayvan isimleri, türleri yazılmaktadır. Örneğin, zürafa, zebra, zargana gibi. Bu hayvan türlerinden birini seçerek ait olduğu kategoriye yazmalısınız.

Z Harfi İle Başlayan Şehir

Z harfi ile başlayan şehir isimlerini istenilen kategorinin altına yazılır. Z harfi ile başlayan şehirlere örnek olarak; Zonguldak verilmektedir.

Z Harfi İle Başlayan Ülke

Bu kategoride istenen ise Z harfi ile başlayan ülkeler yazılmalıdır. Z harfi ile başlayan ülkeler ise, Zambiya ve Zimbabve olarak bilinir. Bu ülkelerden birini seçerek yazabilirsiniz.

Z Harfi İle Başlayan İsimler

Z harfi ile başlayan isimler istenilen kategoriye yazılır. Z harfi ile başlayan isimlere örnek verilecek çok sayıda sim vardır. Bunlar; Zeynep, Zafer, Zahide, Zehra, Zekiye, Zeliha, Zerrin, Zuhal, Zübeyde, Züleyha, Zümrüt.

Z Harfi İle Başlayan Eşya

Z harfi ile başlayan eşya isimlerini belirleyerek istenilen kategoriye yazmalısınız. Z harfi ile başlayan eşya isimleri; Zarf, zımba, zıbın gibi.

Z Harfi İle Başlayan Bitki

Bu kategoriye ait olan bitki çeşitleri ise, zeytin, zencefil, zerdeçal gibi.

Z Harfi İle Başlayan Çiçek

Z harfi ile başlayan çiçeklere örnek olarak zakkum ve zambak örnek verilebilir.

Z Harfi İle Başlayan Meyve

Z harfi ile başlayan meyve zerdalidir. Ait olduğu kategoriye yazılır.

Z Harfi İle Başlayan Kuş

Z harfi ile başlayan kuş zosterop kuşudur.

Z Harfi İle Başlayan Ünlü

Z harfi iel başlayan pek çok ünlü vardır. Bunlardan bazıları Zara, Zerrin Özer, Zeki Müren.