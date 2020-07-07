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AA - Fotoğraf: DHA
Haber Giriş: 07.07.2020 - 12:02,Son Güncelleme:

‘Yüzyılın cerrahı’ Prof. Dr. Gazi Yaşargil 95 yaşında

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‘Yüzyılın cerrahı’ Prof. Dr. Gazi Yaşargil 95 yaşında
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Dünyada modern beyin ve sinir cerrahisinin kurucusu olan, ‘yüzyılın cerrahı’ olarak da tanımlanan duayen isim Prof. Dr. Gazi Yaşargil, 95’inci yaş gününü farklı ülkelerden 10 binin üzerinde bilim insanının katıldığı toplantıyla kutladı.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Amerikan Cerrahlar Birliği tarafından ‘yüzyılın beyin cerrahı’ olarak da adlandırılan Prof. Dr. Gazi Yaşargil, bugüne kadar yaptığı ameliyatlarla binlerce hastanın yaşama tutunmasını sağlarken, birçok bilim insanının da yetişmesine katkı sundu. 6 Temmuz 1925'de Diyarbakır'ın Lice ilçesinde doğan bilim insanının 95’inci yaş günü, dünyanın farklı ülkelerinden 10 binin üzerinde beyin ve sinir cerrahının katıldığı bilimsel toplantıyla kutlandı.

‘Yüzyılın cerrahı’ Prof. Dr. Gazi Yaşargil 95 yaşındaDuayen isim, ‘Microneurosurgery - Past, Present & Future’ (Mikronöroşirurjinin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği) başlıklı uluslararası ‘webinar’ toplantısında, mesleki tecrübelerini, bilgi ve deneyimlerini bilim insanlarıyla paylaştı. Toplantıya, Harvard Üniversitesi’nden Prof. Ossama Al Mefty, Arkansas Nörobilim Enstitüsü’nden Prof. Ali Krisht, Brezilya Mato Grosso do Sul Üniversitesi’nden Prof. Paulo Kadri ve Yeditepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Uğur Türe de konuşmacı olarak katıldı. Hayatını modern nöroşirurji biliminin gelişimine adayan Prof. Dr. Yaşargil, daha önce yayınladığı ‘Microneurosurgery’ (Mikronöroşirurji) kitapları serisinin 7’nci cildini de pandemi sırasında tamamladı.

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