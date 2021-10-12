‘Yüz yüze’de yakın temas

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18 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmenin ders yaptığı okullardan bazılarında öğrencilerin kalabalık sınıflarda ders görmesi, yemekhanelerde oluşan kuyruklar, okul önlerinde çocuklarını bekleyen velilerin oluşturduğu yoğunluk koronavirüse yakalanma endişesini arttırıyor. Öğrenciler ve veliler, tedirginliklerini sosyal medyada farklı okul ve yurtlarda çektikleri fotoğrafları paylaşarak dile getiriyor. Sosyal medyada #OnlineEğitimYaşatır etiketiyle paylaşılan fotoğraflarda, sınıflardan okul bahçelerine, toplu taşıma duraklarından okul önlerine kadar pek çok noktada oluşan yoğunluk yer alıyor.