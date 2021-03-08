Yuvayı Dişi Kuş Yapar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Yuvayı Dişi Kuş Yapar atasözü, günlük hayat içerisinde en fazla kullanılan atasözleri arasında yer almaktadır. Özellikle yeni evlenen kişilere veya evlenme adaylarına sürekli söylenen sözler arasında yer almaktadır. Siz de eğer yuvayı dişi kuş yapar atasözü ne demektir? Hangi durumlarda kullanılır? Diye merak ediyorsanız en doğru kullanımını sizler için derledik.
Yuvayı Dişi Kuş Yapar atasözü, bir ilişki başlarken veya bir yuva kurulurken bu temellerin atılmasında kadının ne kadar önemli bir rol aldığını ifade etmek için kullanılır. Siz de bu atasözünün kullanımını öğrenerek artık cümleleriniz de en doğru şekli ile kullanabilirsiniz.
Yuvayı Dişi Kuş Yapar Atasözünün Anlamı
Yuvayı Dişi Kuş Yapar atasözü, kurulan bir yuva içerisinde kadının oldukça aktif bir şekilde rol aldığını belirtmek için kullanılır. Bir ilişkinin ve yuvanın birliğini ve beraberliğini kadın sağlar. Yine evdeki düzeninde en büyük sağlayıcısı kadınlardır. Bu atasözü de bunun destekçisidir.
Yuvayı Dişi Kuş Yapar Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı
Kadınların bir ilişki içindeki önemi geri plana atılamaz sonuçta yuvayı dişi kuş yapar.