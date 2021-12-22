Yurt dışından öğrenci kabulü için yeni sınav

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Yükseköğretim Genel Kurulu’nun yurt dışından öğrenci kabulüyle ilgili almış olduğu 23 Haziran 2021 tarihli kararında değişikliğe gidildi. Yeni karar çerçevesinde, ‘Merkezi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’ (MYÖS) yapılmasına ilişkin önceki kararı iptal ederek yerine ‘Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS)’ yapılmasına karar verildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak TR-YÖS’ün ilki Ocak 2023’te uygulanacak. TR-YÖS sonuçlarının yurt dışından öğrenci kabulünde kullanılması Yükseköğretim Kurulu tarafından yükseköğretim kurumlarına tavsiye edilecek. Söz konusu sınav ‘Türkçe, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça’ dillerinde yapılacak.

Diğer yandan YÖK tarafından yapılan açıklamada “Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarına 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak T.C. vatandaşlığından çıkanlar/Mavi Kartlılar, KKTC vatandaşları ve yabancı uyruklular (elçilik okulları ve MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumlarındakiler hariç), yükseköğretim kurumlarına sadece Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile girebilecekler” denildi.