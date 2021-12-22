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Yurt dışından öğrenci kabulü için yeni sınav

#YKS#TR-YÖS#Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı
Yurt dışından öğrenci kabulü için yeni sınav

Yükseköğretim Genel Kurulu, yurt dışından öğrenci kabulü ile ilgili almış olduğu kararlarla ilgili değişiklik yaptı. YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre ‘Merkezi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’nın adı değiştirilerek “Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı” (TR-YÖS) oldu. Sınavın ilk uygulaması  2023 yılının Ocak ayında yapılacak.

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Yükseköğretim Genel Kurulu’nun yurt dışından öğrenci kabulüyle ilgili almış olduğu 23 Haziran 2021 tarihli kararında değişikliğe gidildi. Yeni karar çerçevesinde, ‘Merkezi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’ (MYÖS) yapılmasına ilişkin önceki kararı iptal ederek yerine ‘Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS)’ yapılmasına karar verildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak  TR-YÖS’ün ilki Ocak 2023’te uygulanacak. TR-YÖS sonuçlarının yurt dışından öğrenci kabulünde kullanılması Yükseköğretim Kurulu tarafından yükseköğretim kurumlarına tavsiye edilecek.  Söz konusu sınav ‘Türkçe, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça’ dillerinde yapılacak.

Diğer yandan YÖK tarafından yapılan açıklamada “Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarına 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak T.C. vatandaşlığından çıkanlar/Mavi Kartlılar, KKTC vatandaşları ve yabancı uyruklular (elçilik okulları ve MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumlarındakiler hariç), yükseköğretim kurumlarına sadece Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile girebilecekler” denildi.

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#YKS#TR-YÖS#Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı

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