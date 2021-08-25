Yumurta Kaç Dakikada Haşlanır? Yumurtanın Ortalama Pişme Ve Kaynama Süreleri

En çok fazla merak edilen konular arasında doğru ve kıvamında bir yumurta lezzeti yakalamak amacı doğrultusunda kaç dakika haşlanması gerektiği olmaktadır. Elbette burada önemli olan bir diğer önemli unsur ise yumurtanın taze olmasıdır.

Yumurta Kaç Dakikada Haşlanır?

Yumurta herhangi bir metal niteliğe sahip olan kap, cezve veya bir tencere içerisinde kolaylıkla haşlanabilir. Yumurtayı tamamıyla kaplayacak biçimde kabın içine su koymak yeterli olmaktadır. Elbette burada önemli olan husus yumurtanın nasıl haşlanması istendiği olmaktadır. Çünkü yumurta rafadan yahut kayısı kıvamıyla beraber katı şeklinde ele alınır.

Yumurtanın Ortalama Pişme ve Kaynama Süreleri

- Rafadan kıvama sahip yumurta için pişme ve kaynama süreleri ortalama 3 dakika yeterli olmaktadır.

- Kayısı kıvamında yumurta için pişme ve kaynama süreleri ortalama 4 ile 6 dakika arasındadır. Sonrasında ise yumurta ocaktan alınarak soğuk suda 1 dakika boyunca tutulması gerekmektedir.

- Çok katı kıvamlı olan yumurta için ise 10 dakika pişme ve kaynama süresi yeterli olmaktadır.