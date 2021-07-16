Yüksek tansiyon nedir ve belirtileri nelerdir? Yüksek tansiyon neden olur ve nasıl düşürülür

Yüksek tansiyona neden olan bir takım faktörler bulunmaktadır. Yüksek tansiyon kan basıncının yükselmesi ile birlikte ortaya çıkmaktadır.

Yüksek Tansiyon Nedir?

Yüksek tansiyon sistolik basınç ve diyostolik basınç olmak üzere iki türde incelenmektedir. Yüksek tansiyon kalp kasının gevşemesi ile birlikte ortaya çıkmaktadır. Yüksek tansiyon kalp atışının 90 ila 120 arasında atmasına denilmektedir. Küçük tansiyon ise dakikada 60 ila 80 arasında olmasına denilmektedir. Yüksek tansiyon özellikle 50 yaşından sonra ortaya çıkmaktadır. Yüksek tansiyon hipertansiyon olarak bilinmektedir.

Yüksek Tansiyon Belirtileri Nelerdir?

1) Nefes Darlığı

Yüksek tansiyonun bir belirtisi nefes darlığıdır. Kişide hem gece hem de sabah olmak üzere nefes darlığı ortaya çıkabilir. Nefes darlığı yüksek tansiyon şikayetleri arasında sürekli olarak görülmektedir.

2) Sıkça İdrara Çıkma

Yüksek tansiyon şikayeti yaşayan kişiler özellikle geceleri uykusundan uyanarak idrara çıkarlar. Gün boyunca devamlı olarak bir idrara çıkma durumu söz konusudur. Bu durum kişinin gündelik yaşam kalitesini de önemli ölçüde etkilemektedir. Doktorlar tarafından hastanın bakılan en önemli belirtileri arasında idrara çıkma durumudur.

3) Bulanık Görme

Bulanık görmeye eşlik edebilecek bir diğer belirti ise çift görmedir. Kişide sürekli olarak ortaya çıkan bir bulanık görme söz konusudur. Bulanık görme özellikle sabahları da nüksedebilir. Bulanık görme önemli bir hipertansiyon belirtisidir.

4) Kulak Çınlaması

Yüksek tansiyona eşlik eden bir diğer belirti ise kulak çınlamasıdır. Kulak çınlaması kişinin gündelik yaşamını da etkileyecek cinstendir. Kulak çınlaması önemli bir belirti olarak görülmektedir.

Yüksek Tansiyon Neden Olur?

1) Şeker Hastalığı

Şeker hastalığı en çok görülen hastalıklardan bir tanesidir. Akut ya da kronik olarak ortaya çıkan şeker hastalığının doğal bir sonucu olarak da yüksek tansiyon görülmektedir. Yüksek tansiyon şeker hastalığında önemli bir belirtidir. Şeker hastalığı olan kişilerde yüksek tansiyon görülebilir.

2) Tiroid Bezi Hastalıkları

Bir takım tiroid bezi hastalıkları da yine yüksek tansiyona sebebiyet verebilir. Tiroid bezi hastalıkları kan basıncını arttırmaktadır. Bunun sonucunda da yüksek tansiyon şikayetleri nüksedebilir.

3) Böbrek Damarlarının Daralması

Böbrek hastalıkları çok önemli olabilecek hayati derecede tehdit edebilecek hastalıklardandır. Bundan dolayı böbrek damarlarının daralması da yüksek tansiyona neden olabilmektedir. Yüksek tansiyon şikayeti yaşayan kişiler mutlaka böbrek damarlarının kontrolünü yapması gerekir. Böbrek damarlarında daralmalar söz konusu ise yüksek tansiyon şikayetleri başlayabilir

Yüksek Tansiyon Nasıl Düşürülür?

Yüksek tansiyonu düşürmek için pek çok yapılacak yöntem vardır. Bunlardan bir tanesi de musluk suyu ile yüzünüzü ve ayaklarınızı yıkamaktadır. Yüzünüzü ve ayaklarınızı musluk suyu ile yıkayarak yüksek tansiyon şikayetlerini bir nebze de olsa düşürebilirsiniz. Yüksek tansiyonu düşürmek için soğuk su ile de duş alabilirsiniz. Yüksek tansiyon için limonlu su ile de tüketebilirsiniz. Günde bir kez limonlu su tüketerek yüksek tansiyon şikayetlerinizi düşürmek mümkündür.

Yüksek tansiyon şikayetlerinizi düşürmek için tercih edebilecek bir diğer yöntem ise nar suyudur. Nar sahip olduğu değerler ile kan basıncını düşürmek mümkündür. Uzun süreli bir şekilde tansiyonu dengelemek için nar suyu tüketebilirsiniz. Nar suyu en çok tercih edilen yöntemlerdendir.