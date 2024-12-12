YTÜ’lü öğrencilerden Norveç’e özel gemi tasarımı

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye, 923 milyon 516 bin dolara ulaşan gemi yat ve hizmetleri ihracatında dünyada lider. En çok ihracat yapılan ülkeler arasında başı çeken Norveç’e özel genç mühendisler tarafından tasarlanan gemiler ise oldukça dikkat çekiyor. Sürdürülebilirlik çerçevesinde hazırlanan ve dereceye giren projeler şu şekilde oldu:
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ ‘FREYR’ PROJESİNE
Birincilik ödülünü Yıldız Teknik Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği ‘Freyr’ projesi kazandı. Norveç’in çevreci balıkçılık politikalarına uygun olarak YTÜ öğrencilerinden Furkan Arıkan, Ramazan Toprak ve Nurseli Bayram tarafından tasarlanan ‘Freyr’ projesi, 2 bin 500 metreküplük geniş saklama kapasitesiyle dikkat çekiyor. Norveç somonu avcılığı ve işleme süreçlerinde verimliliği arttıran geminin temel işlevi ise somonların doğal ortamlarından modern ve yenilikçi balıkçılık yöntemleriyle avlayarak fabrikasında işleyip hazır hale getirmek. Karbon emisyonu sıfıra yakın düzeye indirildiği tasarım aynı zamanda yenilikçi ve balık dostu bir avlanma sistemine sahip. Tasarımıyla dalga direncini azaltarak yakıt tüketimini minimuma indiren gemi, çevre dostu teknolojileriyle bir adım öne çıkıyor.
SAMANDAĞ, OPERASYONEL VERİMLİLİĞİ ARTIRIYOR
Operasyonlarının her aşamasında planlı avcılık yöntemlerini benimseyerek ekosistemi koruma misyonunu bir adım öteye taşıyan ‘Samandağ’ isimli proje ise yarışmanın üçüncüsü oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi öğrencileri Mert Demirkoparan, Ali Fuat Bayram ile Yunus Emre Şenyurt tarafından geliştirilen tasarımda; balıklar güverteden alınarak tür ve boyutlarına göre ayrıştırılarak işlenip donduruluyor ve saklama için uygun hale getiriliyor. Operasyonel verimliliği arttıran özelliğiyle dikkat çeken proje, güvertenin her iki tarafında kullanılabilen hareketli kreyn ve su altı rovları, planlı avcılığın her aşamasında çevreye duyarlı bir yaklaşım sergiliyor. Otonom modüler kompakt raf sistemi ise ambarın baştan sona kadar depolama sürecini otomatikleştirerek operasyonel sürekliliği sağlarken iş gücünü en verimli şekilde kullanılmasına olanak tanıyor.
Yarışmada dereceye giren tasarımcılara, birincilik için 150 bin TL, ikincilik için 100 bin TL ve üçüncülük için 80 bin TL tutarında para ödülleri verilirken 2025 yılında gerçekleşecek tasarım yarışmasının konusu ‘24 Metre Altı Motorlu Yelkenli (Motorsailor) Tekne Tasarımı’ olarak belirlendi.