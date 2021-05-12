Yozgat'ın alan kodu kaçtır? Yozgat telefon kodu hakkında bilgi

Bir geçiş güzergahı olması ile beraber Yozgat özellikle Kayseri'ye yakınlığı ile önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Aynı zamanda Selçuklu döneminden kalma çok önemli tarihi eserleri ve Saat Kulesi ile beraber büyük bir tarihe ev sahipliği yapar. Tabii çok eski medeniyetlerin de farklı kalıntıları, tarihi ve kültürel dokulara ön plana çıkıyor.

Yozgat'ın Alan Kodu Kaçtır?

Yozgat ilinin alan kodu 0 354’tür. Dilediğiniz gibi bu alan kodu ile beraber bütün sabit hatlara Merkez ve ilçe üzerinden rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Özellikle sadece Türkiye'de değil dünyada 3. olarak öne çıkan Çamlık Milli Parkı, en önemli milli parklar içerisinde yer alır. Böylece muhteşem manzara ve doğal alanlar ile beraber, bol oksijenli alanlarda yürüme şansı elde edebilirsiniz.

Yöresel yemekleri ve pek çok gelenek ve görenekleri üzerinden de Yozgat sevilen şehirler içerisinde öne çıkar. Özellikle tandır kebabı mutlaka denenmesi gereken lezzetler içerisinde yer alır. Daha çok tarım ve hayvancılığın geliştiği şehir açısından, aynı zamanda her geçen gün sanayileşmede daha güçlü hale geliyor. Bu bağlamda 354 alan kodu ile beraber şehirle iletişim kurabilirsiniz.