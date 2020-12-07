Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü, bilgi yönetimi, sistem ve teknoloji gibi alanları bir araya getirerek çalışmalar yapacak kişileri yetiştirir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, sistem, teknoloji ve bilgi yönetimi gibi önemli alanları bir araya getirerek bilgi üretecek, dağıtacak ve güncelleyerek bilgiyi kullanabilecek yönetici pozisyonunda bulunan kişilerin daha hızlı ve doğru karar vermesi için farklı yerlerdeki bilgileri bir araya getirerek sunan, derleyen ve uygulayan kişileri meslek hayatına kazandırmayı amaçlar.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Nedir?

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, farklı yerlerdeki bilgileri toparlayarak bir araya getiren, derleyen ve sunan kişiler yetiştirmeyi amaçlayan önemli bir 4 yıllık lisans bölümüdür. Bu Bölümü tercih edecek kişilerin çağın teknolojilerine ayak uydurabilecek, disiplinli, özverili, araştırmacı ve sorumluluk sahibi kişiler olması gerekir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünün Amacı Nedir?

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, teknoloji, insan ve sistem teorisini bir araya getirerek işe yarar veriler toplayacak ve ortaya çıkaracak işindeki profesyonel bir şekilde yerine getirecek meslek elemanları yetiştirmeyi amaçlar. Bu bölümde okuyan kişilerin problem çözme yeteneği gelişmiş, araştırmacı ve teknolojik aletleri çok iyi şekilde kullanabilen kişiler olması gerekir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü mezunları aldıkları eğitim sayesinde iş hayatındaki çalışmaları kolaylaştırmak için bilgisayar ve yazılımları şirketlere entegre etmek için çalışır. Bu Bölümü okuyan kişiler hem kamuda hem de özel sektörde çalışma imkanı bulabilirler. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bu bölümden mezun olan kişilere de ihtiyaç her geçen gün artıyor.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Kaç Yıllıktır?

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bazı üniversiteler bir de İngilizce hazırlık sınıfı okuttuğu için eğitim süresi 5 yıla kadar artabiliyor. Bu Bölümü okuyacak kişilerin teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesi ve bilgi toplama konusunda becerikli olması gerekir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü okumak için TYT ve AYT sınavlarına girerek öncelikle TYT sınavından 150 puan ve üzeri almanız gerekiyor. Bu sınavda baraj puanını geçenler ise, AYT sınavına girmeye hak kazanır. Bu bölümde okumak isteyen kişilerin araştırmacı bir kişiliğe sahip olmadı, teknoloji ile yakından ilgilenmesi gerekir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, öğretimi Türkçe verilen bir eğitimdir. Fakat bazı üniversitelerde İngilizce hazırlık sınıfı okutuluyor.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, TYT ve AYT sınavlarına girerek eşit ağırlık puan türünden yeterli bir puan almanız gerekiyor.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bilişim Hukuku

Genel Muhasebe

Yeni İletişim Teknolojileri

Pazarlama Yönetimi

Bilgisayar ve Programlamaya Giriş

İşletme Bilgi Sistemleri

Ağ Yönetimi ve Bilgi Güvenliği

Sistem Analizi ve Tasarımı

Algoritma ve Programlama

Üretim Yönetimi

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü mezunları hem kamuda hem de özel sektörde çok geniş bir çalışma yelpazesine sahiptir. Bu bölümü bitiren kişiler, ‘‘Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Diplomasını’’ almaya hak kazanır ve “Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı” unvanı ile çalışma hayatına başlar.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünü bitiren kişiler, aldıkları kapsamlı eğitimler sayesinde pek çok alanda bilgi işlem birimlerinde görev alabilir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü mezunları, endüstrinin v endüstriyel faaliyetlerinin olduğu pek çok alanda iş bulabilirler.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ