YÖK’ten ek sınav hakkı

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Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) bu bağlamda COVID-19 koşullarını da dikkate alarak azami süresini dolduran hazırlık, ara sınıf, son sınıf öğrencileri ve mezuniyet için öngörülen not ortalamalarını, kazanılması gereken AKTS/krediyi sağlayamayan öğrencilerin ek sınav hakkından yararlanmasına karar verdi. 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilen öğrenciler de söz konusu aynı imkanlarından yararlanabilecek. Ancak ek sınav haklarının kullanılmasında uygulamalı derslerin kazanımlarının telafisi esas olacak.