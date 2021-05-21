YKS’ye girecek öğrencilere interaktif soru bankası

26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı için son bir aya yaklaşan öğrenciler çalışma temposunu artırdı. 12’nci sınıflar için destekleme yetiştirme kurslarında yeniden yüz yüze eğitimi başlatan Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenciler için dijital destekler hazırlamaya da devam ediyor. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü hayata geçirdiği yeni hizmeti sosyal medya hesabından duyurdu. “OGMMATERYAL YKS KAMPI” ile öğrenciler, Telegram üzerinden her gün interaktif sorularla sınava hazırlanabilecek.