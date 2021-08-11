YKS’de tercih barajı düştü

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından bu yıl çok sayıda aday baraja takılmış, bu durum baraj puanının düşürülmesi yolunda bir beklentiye neden olmuştu. Geçen hafta baraj puanı konusunda ilgili kurumlar tarafından çalışma yapıldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün konuya son noktayı koydu. Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda bu seneye özgü olmak üzere ilave bir ek yerleştirme daha yapılacağını açıklayan Erdoğan’ın mesajı şöyle:

‘GENÇLERE MÜJDE’

“Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Yükseköğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT’de 170 olarak uygulanacaktır.” Erdoğan’ın açıklamasına göre bu yıl süreç başlangıçta yine daha önce belirlenen baraj puanları üzerinden yürüyecek.

EK YERLEŞTİRME OLACAK...

Yani Temel Yeterlilikte (TYT) baraj 150, Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) ise 180 olarak uygulanacak. İlk yerleştirme ve ek yerleştirme tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı’nın açıklamasında olduğu gibi ek bir yerleştirme daha yapılacak. Bu seneye özgü bu ek yerleştirmede baraj puanları düşürülerek TYT’de 140, AYT ve YDT’de ise 170 olarak uygulanacak. Bu sayede de yaklaşık 300 bin adaya daha 4 yıllık üniversite tercihi yapabilme yolu açılacak.

BAHÇELİ DE TEKLİF ETMİŞTİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli de önceki gün üniversite sınavlarında barajın AYT’de 160’a indirilmesini teklif etmiş, “Gençlerimiz sokakta değil, üniversitede olsun” demişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dün bu teklife destek vererek “Gençlerimiz adına atılacak olan Bahçeli’nin bu teklifine katılıyorum. Derhal Meclis’e getirsinler. Bu teklif kanunla yapılacaksa İYİ Parti olarak biz arkasında durmaya ve ‘evet’ oyu vermeye hazırız” dedi.