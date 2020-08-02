YKS’de ilk 10 binde

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki sosyal hizmet programları kapsamında yer alan çocuklardan Mustafa Kömür 431 puanla 3 bin 376’ncı, Ebru Topkara 414 puanla 6 bin 702’nci, Gülsün Yağmur Özdemir 413 puanla 7 bin 224’üncü ve Fahri Alpay 403 puanla 10 bin 537’nci sırada yer aldı.

SÜREKLİ OKUDUM

Karaman’da yaşayan Mustafa Kömür başarılı bir öğrenci ve son sınıfı 96.30 not ortalamasıyla tamamladı. Kömür, “Bir sene evvel sınava hazırlanmaya başladım. Bu zamana kadar hiç ara vermeden sık sık çalıştım. Herkesin bir düzeni vardır ama ben kendimi çalışma konusunda süreyle kısıtlamadım. Sözelci olduğum için yapmam gereken belliydi. Sürekli okudum ve derslerimi tekrar ettim” dedi.

VİDEOLARI İZLEDİM

EBRU Topkara sınava hazırlanırken hem yanında kaldığı koruyucu ailesinin hem de öğretmenlerinin kendisine çok destek olduklarını söyledi. “Öğretmenlerim bir program uyguladılar. Ailem de derslerimde bana destek oldu. İnternette ders videoları izleyerek hazırlandım” diyen Ebru Topkara hedefinin özel eğitim öğretmenliği olduğunu vurguladı.

SİSTEMLİ HAZIRLANDIM

Mersin’de koruyucu aile yanında yaşayan Gülsün Yağmur Özdemir’in başarısının sırrı da sınava sistemli hazırlanmak. Ailesinin, arkadaşlarının ve öğretmenlerinin desteğinin büyük olduğuna dikkat çeken Özdemir, “Öğretmenlik bölümlerini tercih edeceğim” diye konuştu.

ÖNCE HAYAL ETTİM

Balıkesir’de yaşayan Fahri Albay’ın sınava gireceklere bir önerisi var: “Hayal kurun. Hayal etmeden başarı olmaz. Ben hayalimin ilk basamağını tamamladığımı düşünüyorum. Sınavı kazanmak tek hedefimdi. YKS’deki başarımı da azim ve kararlılığıma borçluyum. Gururluyum.”