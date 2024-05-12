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YKS’de engelli adaylara  ek süre

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#YKS#Engelli#Ek Süre
YKS’de engelli adaylara  ek süre
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 17:23

8-9 Haziran’da uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adaylara 30 dakika ek süre verilecek.

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Serebral palsi nedeniyle yüzde 76 oranında engelli olan bir öğrenci, bu yıl gireceği YKS’de ek süre verilmesi talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvurdu. Öğrenci Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından önümüzdeki yıl yapılacak YKS’de uygulanması planlanan “engelli öğrencilere ek süre”nin bu yıl ki sınav için geçerli olmasını talep etti.

Başvuruyu inceleyen KDK, öğrencinin yıl kaybına uğramaması adına 8-9 Haziran’da yapılacak sınavda da ek süre uygulamasının olması için ÖSYM’ye tavsiye kararı hazırladı. ÖSYM de bu yıl yapılacak YKS’de ek süreden faydalanma hakkı olmayan okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adayların hepsine 30 dakika ek süre verilmesine karar verdi.

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#YKS#Engelli#Ek Süre

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