YKS kaldırılan konular hangileri? YKS ertelendi mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV Lise üzerinden, lise öğrencilerine "Gençler selam" diye seslenen Selçuk, uzaktan eğitimin uzaması ya da uzamamasıyla ilgili her türlü senaryo hazırlıklarının olduğunu söyledi. Öğrencileri mağdur etmemek için büyük bir gayretle çalıştıklarını anlatan Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:



"YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz bilsinler ki sınavda okuldayken gördüğünüz konular sorulacak. Ancak siz lütfen derslerinizi televizyondan ve EBA üzerinden sıkı takip edin. Önceki konular orada da yer alacak. Bu süreci kendi yol haritanızı gözden geçirmek ve eksiklerinizi tamamlamak için bir fırsat gibi düşünebilirsiniz. 11 ve 12’nci sınıftaki öğrencilerimiz EBA içerisinde yer alan Akademik Destek modülünü biliyor. Daha önce anlatmıştım ancak duymayan öğrencilerimiz için kısaca tekrar bahsedeyim. EBA Akademik Destek modülünde önce hedefini paylaşıyorsun. O da hedefine ulaşman için sana bir yol haritası belirliyor. İstersen sıfırdan konuları dinleyerek çalış, istersen eksiklerini soru çözüp konu anlatımlı videolara giderek tamamla, ya da ben tamamım diyorsan sadece soru çözerek ilerle. EBA Akademik Desteği özel okul öğrencilerine de açtık, EBA üzerinden yapılacak derslerdeki internet kullanımını ücretsiz 3GB'dan 8 GB'a çıkardık. Öğrencilere yardımcı olabilmek için elimizden gelen gayreti gösterdiğimize emin olabilirsiniz.

YKS KALDIRILAN KONULAR HANGİLERİ?

YKS'de kaldırılan konular, Corona virüsü dolayısıyla okulların tatil edildiği hafta itibariyle müfredatta yer alan konuları kapsayacak. Okullar tatil edilene kadar müfredatta yer alan konular YKS'de yer alacak.