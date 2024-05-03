YKS için ‘kapalı matbaa dönemi’ başladı

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YKS hazırlık sürecinde tek bir pencerenin dahi bulunmadığı üst düzey güvenlik önlemleriyle korunan kapalı matbaa merkezinde çalışmalarına başlayan 100’ü aşkın personel, sınavın sona ereceği 9 Haziran akşamına kadar dışarı çıkamayacak. Tüm temel ihtiyaçları bu merkezde karşılanan personel, yaklaşık 40 gün boyunca aileleri de dahil olmak üzere hiçbir şekilde dış dünya ile iletişim kuramayacak.

KAPALI ALAN ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMLERİYLE KORUNUYOR

Soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için Faraday kafesi ile kaplı ve sinyal karıştırıcı jammer sistemiyle korunan 20 bin metrekarelik merkezde günde 200 bin soru kitapçığı basılacak. Güvenlik, özel sistemlerin yanı sıra 7 gün 24 saat emniyet güçlerinin nöbetiyle sağlanacak. Merkeze cep telefonu dahil hiçbir elektronik eşya ile girilemeyecek. Görevlilerinin tamamı X-ray cihazları ve el dedektörleriyle arandıktan sonra parmak izi okuma sistemlerinden geçirilerek merkeze alınacak.

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9 HAZİRAN’DA ÇIKABİLECEKLER

ÖSYM personeli, uzmanlar ve öğretim üyeleri, matbaa işçileri, yemek servisi yapanlardan oluşan 100’ü aşkın personel, sınavın sona ereceği 9 Haziran akşamına kadar dışarı çıkamayacak. YKS’de son oturum olan Yabancı Dil Testi’nin (YDT) 9 Haziran saat 17.45 itibarıyla tamamlanmasıyla birlikte personel merkezden çıkarak aileleriyle buluşacak.

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Merkezdeki çöp bile soru güvenliği için 40 gün boyunca dışarı çıkarılmayacak. Kapalı merkezde kullanılan her türlü müsvedde kâğıt veya baskı hatası olan soru kitapçıkları da toz haline getirilecek. Kapalı matbaada görevli personelin tüm ihtiyaçlarının karşılanması için sinema , spor salonları, masaj koltukları, dinlenme alanları, yemekhane, yatakhane gibi özel alanlar bulunuyor.

5,5 MİLYONA YAKIN SORU KİTAPÇIĞI BASILACAK

Bu yıl YKS sorularının basımı için bin 500 ton kâğıt kullanılacak. Matbaada bir günde 200 bin soru kitapçığı baskısı gerçekleştirilecek. 3 milyonun üzerinde adayın başvuru yaptığı YKS oturumları için bu sene toplamda 5,5 milyona yakın soru kitapçığı basılacak. Her adayın kitapçığı kendine özel olacak, aynı içerik dağılımına sahip birden fazla kitapçık olmayacak.