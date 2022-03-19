YKS başvuru ücreti muhtardan

Haberin Devamı

Mardin Ömerli ilçesindeki Şafaklı Mahallesi’nde muhtarlık yapan Mehmet Ali Turğut YKS başvurusunda adaylardan istenen 230 TL'yi bazı öğrencilerin ödemekte güçlük çektiğini görünce mahallesinde ve ilçesinde yaşayan üniversite adayları için bir kampanya başlattı. Muhtarın başlattığı kampanyayı duyan diğer gençler de kendisine başvurunca yardımların sayısı başta hedeflenenin üç katına ulaştı.

Sokak hayvanlarına verdiği destekle sosyal medyada tanınan ve 13 bin takipçisi olan muhtar Tuğrut yaptığı paylaşımla sosyal medyadan yaptığı duyuruyla hayır severleri harekete geçirdi. Muhtar Turğut dezavantajlı öğrenciler için yaptığı çalışmayı şöyle anlattı: “Hedefimiz ilçedeki 50 öğrenciydi, sosyal medya hesabımdan yardım etme isteğimle ilgili paylaşım yapınca yardım bekleyen başka şehirlerden onlarca öğrenci daha bana ulaştı. Hiçbirini geri çevirmedim ve 150 öğrencinin YKS Başvuru ücreti 230 lirayı yatırdık. Destek isteyen hiçbir öğrenciyi geri çevirmedik.

Haberin Devamı

HER ŞEY KIZIMIN FARKINDALIĞIYLA BAŞLADI

Kızım Zehra Nur lisede okuyor. Bana, okulunda sınav parasını yatıramayacak durumda birkaç öğrenci olduğunu söyledi. Ben de ne yapabilirim diye düşününce aklıma bu öğrencilerin sesini duyurmak geldi. Daha sonra ilçedeki Ömerli Mehmet Kavak Lisesi’ne gidip orada öğretmenlerle konuştum. Onlar da ihtiyaç sahibi öğrencilerin listesini çıkardı. Ben de muhtar olduğum için zor durumda olan aileleri tanıyorum. Buradan yola çıkarak kimlere yardım edeceğimizi belirledik.

230 LİRA İÇİN UMUTLARI SÖNECEKTİ

Birçok kişi için 230 lira para değil ama burada öyle öğrenciler var ki bu parayı bulmakta bile zorlanıyorlar. 230 lira ödeyemedikleri için belki gelecekleri kaybolacak, umutları sönecekti ya da temel ihtiyaçlarından fedakârlık yapmak zorunda kalacaklardı.

PARAYI DİREKT ÖĞRENCİLERE VERMEDİK

Amacım burada yardıma aracı olmaktı. Öğrencilerin parayı sınav ücreti olarak yatırdığından emin olmak zorundaydım. Bu nedenle bağış yapmak isteyenlere öğrencinin bilgilerini gönderdik onlar direkt sınav ücretini yatırıp dekont attılar. Bunu yapmayan bağışçılar içinse parayı biz yatırdık. Dekontu da hem öğrenciye hem de bağışçıya gönderdik.

Haberin Devamı

KOCA YÜREKLİ MUHTAR

“Yardım lazım” diyen hiçbir öğrenciye hayır demiyorum. Bu bazen kırtasiye bazen yiyecek bazen de kıyafet yardımı oluyor. Onlar bizim geleceğimiz ve bir şeyden mahrum kalmalarını istemiyorum. Aynı zamanda başarılı öğrencilere burs bulabilmek için de uğraşıyorum. Birçok öğrencimize okumaları için burs desteğinde bulunuyoruz. Birçok köydeki okullara kırtasiye kitap oyuncak yardımı yapıyoruz. Çok sayıda okulumuzun onarımını yaptık. Birçok engelli ve hastaya tekerlekli sandalye, akülü araba ve bebek arabası yardımı yaptık.

Bunun yanında birçok köydeki okullardaki öğrencilerin hepsine mont, bot yardımı yapıyoruz. Köylerdeki çocuklara ikramlarda bulunuyoruz.

KEDİLERİN MUHTARI

5 yıl önce kızının sokakta ayağı kırık bir kediyi eve getirmesiyle o kendinin bakımını üstlenen muhtar Mehmet Ali Tuğrut ardından evinde 30 kediye bakmaya başladı. Sokaktaki yardıma muhtaç hayvanlar için de önce kendisi mama alıp daha sonra çok sayıda yardım kampanyası başlatan muhtarı herkes “kedilerin muhtarı” olarak çağırmaya başladı.