Yılın müzelerine ödül

İstanbul Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde Türkiye’de kültürel miras bilincinin korunması amacıyla düzenlenen Heritage İstanbul Fuarı bünyesindeki ‘Sıra Dışı Müzeler’ panelinin ardından, UNIMUZED kurucu başkanı Prof. Dr. Fethiye Erbay ve Doç. Dr. Mutlu Erbay, yılının müzelerine ödüllerini verdi. 2021 ödüllerinin sahipleri; Baksı Müzesi ve Kültür Sanat Vakfı kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Müdür Yardımcısı Selin Sercan Kanoğlu, TBMM Müzesi müdürü Fatma Hicret Ün, MASK Architect kurucusu Öznur Pınar Çan ve Trakya Üniversitesi rektörü Prof Dr. Erhan Tabakoğlu oldu.