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Yıldönümü nasıl yazılır? Yıldönümü kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Yıldönümü nasıl yazılır Yıldönümü kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Yıl dönümü, halk arasında sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Özellikle kullanım anlamı bakımdan önem taşıyan bir kelime olmaktadır. Yıl dönümü, genellikle eşler arasında daha fazla önem arz etmektedir. Ayrıca ''Yıl dönümü'' ayrı mı yazılır yoksa bitişik mi yazılır merak edilen konulardan biridir. Yıl dönümü ne demek? Yıl dönümü nasıl yazılır tüm detayları ile derledik.

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  Yıl dönümü, Türkçede iki sözcüğün yan yana gelmesiyle doğru yazımının karıştırıldığı bir kelimedir. Yıl dönümü kelimesinin anlamı ise herhangi bir olayın üzerinden bir yıl geçmesi manasına gelmektedir. 

 Yıl Dönümünün Kelime Anlamı Nedir? 

 Yıl dönümü, bir olayın üzerinden bir yıl veya yıllar geçtikten sonra olayın başladığı güne rastlayan gün, seneidevriye anlamında kullanılmaktadır. ''Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz'' diyen bir kişi o evliliğin üzerinden bir yılın geçtiğini belirtmektedir. 

 Yıl Dönümü Nedir? 

 Yıl dönümü, herhangi bir olay hakkında olabilmektedir. Üniversiteden mezun olan bir kişinin mezuniyetinin üzerinden bir yıl geçmesi halinde bu onun birinci mezuniyet yıl dönümü olmaktadır. Yine bir kişinin evliliğinin üzerinden 10 yıl geçmesi ve evlenilen güne denk gelmesiyle o kişinin onuncu evlilik yıl dönümü olmaktadır. 

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 TDK'ye Göre Yıl Dönümü Nasıl Yazılır? 

 Yıl dönümü kavramı TDK'ye göre ayrı yazılmalıdır. ''Yıldönümü'' şeklinde bitişik yazılışı yanlış bir yazılış olmaktadır. Herhangi bir yazıda veya yazılması gereken bir metinde ''yıldönümü'' şeklinde yazılması doğru olmayacaktır. 

 Yıl Dönümünün Cümle İçinde Örnek Kullanımı 

 - Bugün Mars görevimizin yıl dönümünü kutlayacağız. (Doğru kullanım)

 - Evlilik yıldönümü benim için çok önemli. (Yanlış kullanım)

 

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