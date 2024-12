Yılda 60 bin hayvan tedavi olacak

Haberin Devamı

İÜC Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Alpak bu yılın başında, veteriner fakültesindeki intern ve doktora öğrencilerinden oluşan 300 kişilik ekiple sokak köpeklerinin kısırlaştırılma sorunu 5 yıl içinde çözeriz demişti. Hürriyet’in manşetten gündeme taşıdığı bu çözüm önerisi, geniş yankı uyandırmış ve hayvansevelerden destek almıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Hasan Hoca’nın başında olduğu veteriner fakültesinde 8 bin metrekarelik alanda yılda 50 bin evcil, 10 bin egzotik ve yabani olmak üzere yaklaşık 60 bin hastayı muayene etme kapasitesine sahip ‘Hayvan Hastanesi’ açıldı. Türkiye’nin ilk tam donanımlı yoğun bakım ünitesi ile işitme testi merkezinin de yer aldığı hastane, 6 binin üzerinde cerrahi ve jinekolojik operasyon kapasitesine sahip. Ayrıca bu hastane gelecekte yine aynı yerleşke içerisinde yapılması planlanan 60 bin metrekarelik hayvan hastanesinin öncüsü olarak görülüyor. Prof. Dr. Hasan Alpak, Tam donanımlı hayvan hastanesine sahip olduklarına dikkat çekerek, “Hayvan tedavisinde dünya genelinde yapılan tedavi yöntemlerini takip ediyoruz. Bu nedenle açılan hastanemize de Türkiye’de ilk olan merkezlerin kurulmasını sağladık” dedi.

BİRÇOK FARKLI VAKA GÖRÜYORLAR

Tüm hayvan türlerine uygun şekilde düzenlenen yatar hasta servislerinin de bulunduğu hayvan hastanesinin, öğrencilerin donanımlı bir şekilde yetişmesine önemli katkılar sunacağını belirten Prof. Dr. Alpak, şunları söyledi:

“Burası en çok hayvanın girip çıktığı hastane olma özelliğini taşıyor. Diğer yandan okulumuzdaki öğrencilerimiz, hastanemizde tedavi olmaya başlayan hayvanların geldiği andan itibaren takiplerini yapıyor. Yani hastanın tahlil sonuçlarından teşhis bilgilerine kadar tüm süreçleri hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Ardından hocaları tarafından yapılan değerlendirmeleri de izleyerek mesleğe atılmadan önce birçok farklı vakanın tedavi süreçleri hakkında deneyim elde ediyorlar.

730 KİŞİ 7 GÜN 24 SAAT HİZMET VERİYOR

5 yıllık bir fakülte olduğumuz için mezunlarımız yüksek lisans yapmadan doktora eğitimi almaya başlayabiliyor. Çünkü yüksek lisans derecesinde mezun olmuş oluyorlar. Bu kapsamda şu an lisans düzeyinde toplam 850, doktora kademesinde ise 500 öğrencimiz bulunuyor. Doktora öğrencilerinin 200’e yakını doktoralarını hastanemizde yapıyor. Lisans öğrencilerimiz ise 3’üncü sınıftan itibaren kliniklere girmeye başlıyor. Bunun yanı sıra 80 kişilik akademik kadromuzla da hastanede hayvanlara şifa dağıtıyoruz. Yani toplamda 730 kişilik kadroyla 7 gün 24 saat boyunca hizmet veriyoruz.”

TÜRKİYE’NİN İLK İŞİTME TESTİ MERKEZİ

Hastanede yer alan cihaz sayesinde hayvanların işitsel uyarana verdiği tepkiler ölçümlenerek onların işitme kapasitesi hakkında en doğru yorumlar yapılabiliyor. Prof. Dr. Alpak, bu sistemin Türkiye’de ilk olduğuna dikkat çekerek, “Hayvanların ne kadar ve hangi kalitede duyabildiğini ölçebileceğimiz bu cihaz sayesinde onların duyma kapasitelerini çok daha net bir şekilde görebileceğiz” dedi.

Hastanenin açılması bizi çok mutlu etti. Hastane geçtiğimiz yıl resmi açılışın öncesinde hizmet vermeye başladığı için uzmanlaşmak istediğim cerrahi alanıyla ilgili bana çok katkısı oldu. Burada hayvanların her türlü bakım ve kontrolünü hem operasyon öncesinde hem de sonrasında görme fırsatımız oluyor. 4’üncü sınıftan itibaren gece nöbetleri tutmaya başlıyoruz. Yaklaşık 16 saat süren bu nöbetlerle de mesleğimizde karşımıza çıkabilecek tüm süreçleri tecrübe edebiliyoruz. Hastanede her türden hayvan görebiliyoruz. Örneğin, kökeni kurbağalara dayanan amfibik türünden bir ‘aksolotl’un tedavi sürecini bile görme fırsatım oldu. Yılan, kirpi, çakal, tilki gibi hayvanlarla da çalıştık.Hastanemizi bu senenin başından beri aktif bir şekilde kullanıyorduk. Fakültedeki derslerimizin ardından hastaneye gelerek, bir hastanın tüm süreçlerini takip edebiliyoruz. Hastanede kendi alanında uzman hocalarımızın uyguladığı tedavi yöntemlerini gözlemleyebilmek mesleğimize başlamadan önce bize oldukça önemli katkılar sunuyor. Yani derste gördüğümüz her şey burada pekişiyor. Tüm yaptığımız işlemler hocalarımızın nezaretinde gerçekleşiyor. Hastane sayesinde ileride hangi alanda uzmanlaşmak istediğimizi de daha net görebiliyoruz, bu nedenle burası kendimizi keşfetmemizi de sağlayan bir yer.