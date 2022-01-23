Yılbaşı nasıl yazılır? Yılbaşı kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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İşaret etmiş olduğu anlam ile birlikte yılbaşı kelimesi Türkçede bir hayli sık kullanımı söz konusu olan bir sözcük olma niteliğine sahiptir. Türk Dil Kurumu (TDK) üzerinden bakıldığında ise bu kelimenin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılıp yazılmayacağı konusunda bilgi alınması mümkün hale gelmektedir.

Yılbaşı Nasıl Yazılır?

Yılbaşı kelimesi adına merak edilmekte olan ve sık araştırılan doğru yazılış, "Yılbaşı" şeklinde bitişik olarak ele alınmış halidir. Takvim yılının 31 Aralık ile 1 Ocak arasında bulunmakta olan süre yılbaşı olarak ifade edilmektedir.

Yılbaşı Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Yılbaşı kelimesinin doğru şekilde yazılış halinin bitişik olarak ele alınmış görüntüsü olmaktadır. Bundan dolayı yılbaşı kelimesinin yazılışı esnasında bir yazım hatasında düşmemek için yıl ve başı kelimelerini bir araya getirerek kullanması gerekmektedir. Bu sayede içerisinde elde edilmiş halde olan anlam üzerinden değerlendirilir olmaktadır.

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Kelimenin yazılış biçimine Türk Dil Kurumu üzerinden inceleme yapıldığında bu kelimenin bitişik yazılması gerektiği anlaşılmaktadır. Buna göre kelimenin yazım şeklinin doğru ve hatalı şekli aşağıda verilmektedir:

Yıl başı (Hatalı yazım)

Yılbaşı (Doğru yazım)