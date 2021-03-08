Yılanın Başı Küçükken Ezilir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Yılanın Başı Küçükken Ezilir atasözü, bir şeyi veya bir kişiyi kontrol altına alabilmek için en başında müdahale etmek gerektiğini ifade etmek için kullanılan bir atasözüdür. Siz de atasözünü en doğru şekilde kullanmak isterseniz anlamını öğrenmek isteyebilirsiniz.

Yılanın Başı Küçükken Ezilir Atasözünün Anlamı

Yılanın Başı Küçükken Ezilir atasözü, bir tehlike varsa büyümeden önce önüne geçilmeli ve önlem alınmalıdır. Karşınızdaki düşman güçlenerek size zarar verecek bir hale gelmeden önce müdahale edilmelidir. Yılanın başı küçükken ezilir atasözü, karşınızdaki kişilere karşı nasıl davranmanız gerektiği konusunda bir bilgi içerir.

Yılanın Başı Küçükken Ezilir Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Bu işler daha fazla ilerleyerek sana zarar vermeden önce müdahale etmelisin, yılanın başı küçükken ezilir.