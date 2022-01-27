Yeryüzü nasıl yazılır? Yeryüzü kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Yer ve yüz kelimesinin içinde yer aldığı diğer birleşik isimler ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Yer altı 2- Gökyüzü 3- Yer Çekimi 4- Yer Yuvarlağı 5- Yer Bilimi 6- Günyüzü 7- İçyüzü 8- Önyüzü 9- Yer Çekirdeği 10- Yerli yersiz

Yeryüzü Nasıl Yazılır?

Dünya anlamına gelen yeryüzü kelimesi, 12 Temmuz 1932 tarihinde gerçekleşen dil devriminden sonra literatüre girdi. Üzerinde yaşadığımız yer kabuğundaki tüm kara parçaları ile birlikte, denizler ve okyanuslar da yeryüzünün bir parçasıdır.

Bu kelimenin doğru yazımı ise aşağıdaki gibidir:

YERYÜZÜ

Yeryüzü Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Türkçe dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimler ayrı değil bitişik yazılır. Bu nedenle yeryüzü kelimesinin de bitişik yazılması gerekir.

YERYÜZÜ - Doğru

YER YÜZÜ - Yanlış

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Yeryüzü Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Küresel ısınma bu hızla devam ederse üzerinde yaşadığımız yeryüzü kocaman bir çöl haline gelecek. (Doğru Kullanım)

2- Ailemi o elim kazada kaybedince yer yüzünde bir başıma kalmıştım.

(Yanlış Kullanım)