Yeraltı nasıl yazılır? Yeraltı kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Yer ve altı kelimelerinin içinde yer aldığı diğer sözcükler ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Yerküre 2- Yeryüzü 3- Duman Altı 4- Köprü Altı 5- Hasır Altı

6- Bilinçaltı 7- Yer Kabuğu 8- Bıçak Altı 9- Denizaltı 10- Gözaltı

Yer Altı Nasıl Yazılır?

Yeraltı kelimesi hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılır. Bu sözcüğün gerçek anlamı yerkürenin altta kalan, görünmeyen bölümüdür. Mecazen illegal örgütleri tanımlamak için de bu sözcük kullanılır.

Yeraltı kelimesinin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

YER ALTI

Yer Altı Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Yeraltı kelimesi birleşik isim değil tamlamadır. Bu nedenle ayrı yazılması gerekir.

YER ALTI - Doğru

YERALTI - Yanlış

Yer Altı Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Son yıllarda hem ülkemizde hem de dünya genelinde yer altı edebiyatına olan ilgi büyük oranda arttı. (Doğru Kullanım)

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2- Robert De Niro'nun son filminde yeraltı dünyasında yaşanan hesaplaşmalar anlatılıyor. (Yanlış Kullanım)