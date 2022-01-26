Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir ve isimleri nedir? Yenilenebilir enerji kaynakları nerelerde kullanılır ve özellikleri

Haberin Devamı

Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimi için sürekli bir şekilde devam eden doğal süreçten faydalanıldığını söylemek mümkündür. Yenilenebilir enerji kaynaklarının tükenme hızından daha hızlı bir şekilde kendini yenileyebildiği bilinmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları aynı zamanda sürdürülebilir enerji kaynakları olarak da bilinmektedir.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir ve İsimleri Nedir?

Enerji kaynakları sürekli olarak tükenmeye devam etmektedir. Gelecek nesillerin hayatlarının devamı için enerji kaynaklarına ihtiyaç duyulduğu bilinmektedir. Enerji kaynaklarını tehlikeye atmadan kullanılan enerjileri sürdürülebilir enerji olarak ifade etmek mümkün olmaktadır. Yenilenebilir enerjinin çok kısa bir süre içerisinde kendisini yenileyebildiğini söylemek mümkün olmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının fosil yakıtlara olan bağlılığı azalttığı için oldukça önemli olduğu bilinmektedir.

Haberin Devamı

Yenilenebilir enerji kaynaklarının başında güneş enerjisi gelmektedir. Güneş enerjisi, güneş ışınlarını toplayarak bu ışınları elektrik veya ısı enerjisine çevirebilmektedir. Güneş enerjisinin en önemli özelliği sınırsız olması olarak ifade edilebilir. Güneş enerjisinin farklı şekillerde değerlendirilebildiğini söylemek mümkündür. Oldukça kullanışlı olan güneş enerjisi ışık, ısı ve elektrik enerjisine çevrilerek kullanılabilmektedir. Üstelik günümüzde kullanılmakta olan fotovoltaik sistemler ile güneş enerjisinin doğrudan elektrik enerjisine dönüştürülmesi mümkün olmaktadır. Güneş enerjisinin tek dezavantajı ise gece üretim yapılamaması olarak ifade edilebilir.

Güneş enerjisinden sonra en fazla kullanılan yenilenebilir enerji kaynağı da rüzgar enerjisi olarak ifade edilebilir. Rüzgar enerjisi ise güneşin yeryüzünü ısıtmasındaki farklılıklardan meydana gelmektedir. Havanın sıcaklığının, neminin ve basıncının farklı olmasına bağlı olarak da hava hareketlerinin oluştuğu söylenebilir. Rüzgar enerjisinden faydalanmak için ise çeşitli sistemler bulunmaktadır. Rüzgar enerjisi dünyanın elektrik ihtiyacının yüzde ikisini karşılamaktadır.

Haberin Devamı

Bir diğer yenilenebilir enerji kaynağı da jeotermal enerji olarak bilinmektedir. Jeotermal enerjinin kaynağı oldukça eskilere dayanmaktadır. Yer kabuğunda biriken enerji jeotermal enerji olarak isimlendirilmektedir. Eski zamanlarda birçok alanda kullanılan jeotermal enerji günümüzde tekrar kullanılmaya başlanmıştır. Jeotermal enerji güneş ve rüzgar enerjisine göre daha avantajlı bir enerji kaynağıdır. Enerji üretimi sırasında bir kesinti yaşanmaz.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından bir diğeri ise hidroelektrik olarak ifade edilebilir. Hidroelektrik santrallerinin suyun bulunduğu iki farklı nokta arasındaki potansiyel enerjiyi kullanması ile enerji üretimi sağlanır. Hidroelektrik dünyada en fazla enerjinin elde edildiği kaynak olarak bilinmektedir.

Haberin Devamı

Biyoenerji de yenilenebilir enerji kaynaklarından birisi olarak bilinmektedir. Biyoenerji, farklı formlarda bulunan biyokütlelerden elde edilmekte olan bir enerji türü olarak bilinmektedir. Biyoenerji üretiminin ve tüketiminin kontrollü bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Son olarak yeni teknolojilerle birlikte kullanılmaya başlayan yenilenebilir enerji kaynaklarından birisi de okyanus enerjisi olarak bilinmektedir. Okyanus enerjisi denizlerde ve okyanuslarda oluşan gel gitlere ve dalgalara bağlı olarak enerji üretilmesi olarak ifade edilebilir.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nerelerde Kullanılır ve Özellikleri

Yenilenebilir enerji kaynakları; ısınma ihtiyaçlarını karşılamak için, sıcak su üretimi için ve elektrik enerjisi üretimi için kullanılmaktadır. Yaşamın hemen hemen her alanında yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanıldığını söylemek mümkündür. Yenilenebilir enerji kaynaklarının en büyük özelliği tüketiminden daha hızlı bir şekilde üretiminin gerçekleşmesidir. Buna bağlı olarak ise sürekli olarak kendini yenileyen bir enerjiye sahip oldukları söylenebilir. Hayatın birçok alanında yenilenebilir enerjinin kullanıldığını ve kullanılmaya devam edileceğini söylemek de mümkündür.