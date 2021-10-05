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Yeniden yüz yüze eğitim heyecanı

#Yüz Yüze Eğitim#Üniversite#Pandemi
Yeniden yüz yüze eğitim heyecanı

Uzaktan eğitimle geçen 3 akademik yarı yılın ardından üniversite kampusları yüz yüze eğitimle hareketlendi. Aralarında İstanbul Teknik, Yıldız Teknik ve Marmara’nın da olduğu altı üniversite daha dün yüz yüze eğitime başladı. İlk gün kampuslarda ‘yeni normal’e tanık olduk, üniversitelilerle konuştuk. Öğrencilerin tek korkusu yeniden uzaktan eğitime geçilmesi...

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ÜNİVERSİTELERİN açılışıyla birlikte kampuslarda pandemi dönemi öncesini hatırlatan bir hareketlilik yaşanmaya başladı. Ancak bir yandan da amfilerden yemekhanelere kadar üniversitelerin her yerinde yeni normal kendini gösteriyor. Salgın önlemleri doğrultusunda öğrencileri, akademisyenleri, idari personel, kantinci, güvenlik ve yemekhane görevlilerini birçok değişiklik bekliyor.

Üniversite kapısından içeri adım atan herkes girişte HES kodu üzerinden takip ediliyor. Bu yüzden kampuslarda HES kodu kuyruğu görmek mümkün. Buna ek olarak bazı üniversiteler, kampus girişinde aşı ya da PCR testini zorunlu tutuyor. Vaka sayılarının artmaması için derslere maskeyle giriliyor ve her köşe başında dezenfektan bulunuyor. Üniversiteye yeni başlayan, pandemide üniversiteli olan ya da ara sınıf öğrencilerinin hepsinin ortak kaygısı ise yeniden tamamen uzaktan eğitime geçilmesi. Akademik yıl açılışını geçen hafta yapan ancak bazı bölümlerinde yüz yüze eğitime dün başlayan İstanbul Üniversitesi’nde öğrencilerin nabzını tuttuk. Kampusa yeniden “Görüşmek üzere” demek zorunda kalmak istemeyen öğrenciler düşüncelerini şöyle anlattı:

YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM

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Filiz Tarın (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi): Eğitime ara verilmeden önce 1’inci sınıftım, benim gibi birçok arkadaşım farklı şehirlerden geldiği için zaten ilk dönem şehri tanıma ve arkadaş çevresi edinmeyle geçti. Derslere doğru düzgün adapte olamamışken bir anda uzak kaldık. Hukuk dışarıdan bakınca kitaplardan öğrenilen bir ders gibi duruyor ama hiç öyle değilmiş. 4’üncü sınıf öğrencilerine baktığımda onların hukukçu kimliğinin bize göre çok daha gelişmiş olduğunu görüyorum çünkü onlar daha çok yüz yüze eğitim gördüler. Yeniden doğmuş gibi hissediyorum.

Yeniden yüz yüze eğitim heyecanı

ÖZLEM GİDERMEK İÇİN OKULU UZATABİLİRİM

Ceren Çekiç (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi): Sözel bilimlerin uzaktan daha rahat öğrenildiğine dair bir düşünce var ama ben buna katılmıyorum. Teorik olarak bildiğini hayata geçirmezsen nasıl öğrenebilirsin? Uzaktan eğitime geçildiğinde 1’inci sınıftım, şu an bir anda 3’üncü sınıf oldum. Üniversite hayatım elimden alınmış gibi hissediyorum, kampusun tadını doyasıya çıkarmak, özlem gidermek için okulu uzatmayı düşünüyorum.

EĞİTİM UZAKTAN OLUNCA HAZIRLIK OKUDUM

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Yaren Salman (İstanbul Moleküler Biyoloji ve Genetik 1’inci sınıf öğrencisi): İstediğim bölümü kazandığım için çok mutlu olmuştum ancak uzaktan eğitim hayal kırıklığı oldu. Çevrimiçi derslerden verim alamayacağımı düşündüğüm için İngilizcem iyi olduğu halde uzaktan eğitim dönemini hazırlık okuyarak geçirdim. Bölümümde çok önemli olan laboratuvar dersleri var, bu dersleri geleneksel yollarla öğrenmek istiyorum umarım üniversiteler bir daha kapanmaz.

Yeniden yüz yüze eğitim heyecanı

İLK KEZ ADIM ATTIM UMDUĞUMU BULDUM

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Esranur Kılıç (İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi): Benim için üniversite sınavına hazırlık süreci uzaktan geçti. Açıkçası evde yaşadığım sınav stresinin ardından kampusa adım atamasaydım çok üzülürdüm. Üniversite benim hiç tanımadığım başka bir ortam dolayısıyla merak ve heyecan doluydum. Umduğumu buldum diyebilirim.” 

Yeniden yüz yüze eğitim heyecanı

ORKESTRALI KARŞILAMA

MARMARA Üniversitesi 2021-2022 Eğitim Öğretim yılının ilk gününde öğrencilerini orkestrayla karşıladı. Arkadaşlarına ve kampuslarına kavuşmanın sevincini yaşayan öğrenciler bir de üniversitenin girişinde eğlenceli müzikler çalan orkestrayı görünce bol bol fotoğraf çektirdiler. Öğrenciler, “Çevrimiçi mezun olacağız diye korkuyorduk ve okulumuzu hiç bu kadar özlememiştik. Rektörümüz de sağ olsun bizi şarkılarla türkülerle karşıladı. Çok mutluyuz” dediler.

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6 ÜNİVERSİTE DÜN YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇTİ

Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Muş Alpaslan Üniversitesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencileri 4 Ekim itibarıyla kampusa ‘merhaba’ dedi.

Yeniden yüz yüze eğitim heyecanı

HES KODUYLA GİRİYORLAR

Kampuslara giriş HES koduyla takip ediliyor. Bu nedenle HES kuyrukları oluşuyor. Bazı üniversiteler ise kampus girişinde aşı ya da PCR testini zorunlu tutuyor.

AKADEMİK YILI BUGÜN ERDOĞAN AÇACAK

2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni”, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı törenle bugün Beştepe’de gerçekleştirilecek.

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#Yüz Yüze Eğitim#Üniversite#Pandemi