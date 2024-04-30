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Yeni müfredatta neler değişti?

Güncelleme Tarihi:

#Prof. Dr. Oktay Akbaş#Yeni Müfredatta Neler Değişti?#Konuk Yazar
Yeni müfredatta neler değişti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 12:44

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yeni müfredat taslağı askıya çıkarıldı.

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Kamuoyunun görüşüne sunulan ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ isimli müfredat taslağında, yüzde 35 oranında seyreltme yapıldı. Ayrıca eylül ayından itibaren kademeli olarak uygulanması planlanan müfredatta bütüncül eğitim modeli benimsendi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Akbaş, birçok yeniliğin yer aldığı müfredatta beceri kavramının daha çok kullanıldığına dikkat çekiyor. Prof. Dr. Akbaş, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında yeni müfredatta nelerin değiştiğini sıralıyor.

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#Prof. Dr. Oktay Akbaş#Yeni Müfredatta Neler Değişti?#Konuk Yazar

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