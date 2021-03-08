Yemeyenin Malını Yerler atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bazen hayatta birikim yapmak, siz yerine başkalarının rahat etmesini sağlar. Tabi bu durum cimrilik boyutunda ise geçerlidir. Sizin dişinizden tırnağınızdan arttırdığınız her şey gün gelir başkası tarafından çarçur edilebilir.

Yemeyenin Malını Yerler Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Aslında mirasla daha çok ilgili olan yemeyenin malını yerler atasözümüz, kişi öldükten sonra malının kolayca yenilebileceğini anlatmaktadır. Aynı zamanda kişiler yaşarken de bu durum gerçekleşebilir. Yani siz saklarsanız, cimrilik ederseniz gözü açık bir kimse sizin yerinize birikiminizi kullanabilir. Bu yüzden ihtiyaç doğrultusunda kişi sağlığında parasını harcamalı, pintilik etmek sadece başkalarının işine yarayacaktır.

Yemeyenin Malını Yerler Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Vefat eden cimri bir kişinin arkasından mirasçıları için şu cümle kurulabilir; Yıllarca kendi yemeyip biriktirdi de ne oldu yemeyenin malını yerler işte.