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Yazmayı öğreten defter

#Gebze Teknik Üniversitesi#Çukur İzli Defter#Halil Dalgıç
Yazmayı öğreten defter

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Girişimcilik Yüksek Lisans Programı öğrencisi Halil Dalgıç, çocukların yazmayı öğrenmesini kolaylaştıran defter hazırladı.

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GTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Halil Dalgıç, üç yıllık Ar-Ge ile geliştirdiği "çukur izli şablon defter"in patentini aldı. "Çukur İzli Defter" aynı derinlikte çukur izlerde, el, göz ve beyin koordinasyonu sağlarken, kişinin psikomotor-kas gelişimini destekliyor.

Adım adım derinliği azalan çukur izlerle, yeni yürümeye başlayan çocuğun elinin yavaş yavaş bırakıldığı gibi pratik yaptırılıp yazı yazma öğretiliyor. Çukur izlerin kademeli azalması, öğrenciye psikolojik ve fizyolojik olarak çukur izlerin biteceğinin, bu davranışı izsiz yapmayı öğrenmesi gerektiği mesajını bilinçaltına veriyor.

Şablon defterde sayfalar kartondan ve harfler-rakamlar azalan derinlikte çukur izli işli olarak yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dalgıç, aynı derinlikteki çukurun izlerde el göz ve beyin koordinasyonu sağladığını vurgulayarak, "Tüm harfler-rakamlar azalan derinlikte (13 tekrar) çukur izlerde pratik yaptırıp yazıyı öğretir. Çukur izlerin kademeli olarak azalması, öğrencinin bilinçaltına, bu çukur izlerin biteceğini kendisinin bu davranışı kazanması gerektiğinin mesajını veriyor" ifadelerini kullandı.

Dalgıç, COVID-19 salgını nedeniyle öğrencilerin eğitimden uzak kalmasına üzüldüğüne işaret ederek, bundan dolayı böyle bir proje geliştirmek için çalışma yaptığını bildirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gebze Teknik Üniversitesi#Çukur İzli Defter#Halil Dalgıç

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