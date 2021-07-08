Yazışma Adresi Nedir? Yazışma Adresi Nasıl Öğrenilir?

Yazışma adresi, aslında ikametgah adresidir. Yaşadığınız şehirde ve bağlı olduğunuz mahalle muhtarlığına bağlı olan adresiniz yazışma adresi olarak kullanılır.

Yazışma Adresi Nedir?

Yazışma adresi, devlet kayıtlarında var olan adrestir. Bu adres, bankalar ve kamu kurumlarınca yazışma adresi olarak kullanılır. Yazışma adresi, bulunduğunuz şehir ve bulunduğunuz mahalle muhtarlığına bağlı olan adres olarak kabul edilir. Devlet kayıtlarında yer alan bu resmi adres, gerektiğinde devlet kurumlarının size ulaşmak için kullandığı adrestir. Tarafınıza ulaştırılması gereken herhangi bir resmi belge ve evrak bu adrese gönderilir. Bu nedenle devlet daireleri ya da bankalar aracılığı ile sizden bir adres talep edildiği zaman mevcut ikametgah adresinizi tam ve eksiksiz bir şekilde vermeniz gerekir.

Yazışma Adresi Nasıl Öğrenilir?

Yazışma adresi, aynı zamanda da ikametgah adresidir. Herkesin devlet kayıtlarında tek bir ikametgah adresi bulunur. Bu adres ise, sürekli bulunduğunuz ev adresi olarak bilinir. Devlet kurumları tarafından size gönderilecek olan her türlü resmi belge ve evrak için bu adres kullanılır. Bu nedenle ikametgah değişikliği yaptığınızda ikametgahınızı en kısa zaman içinde yeni adresinize taşımanız ve gerekli yerlere bu değişikliği bildirmeniz gerekir. Yazışma adresi aynı zaman mersis ve mernis adresinizi gösterir. Devlet kurumları ise, mersis sorgulaması ile otomatik olarak yazışma adresinizi bulma imkanına sahip olur.

Yazışma Adresi Değiştiği Zaman Yapılması Gerekenler

Resmi başvuru formlarında da kişilerden resmi yazışma adresi talep edilir. Bu adresi, muhtarlık kayıtlarında da olduğu gibi tam ve eksiksiz bir şekilde doldurmak gerekir. Eksik ya da hatalı bir şekilde bildirilen adreslere ulaşım çoğu kez imkansız hale geliyor. Bu da resmi yazışmaların zorlaşmasına ve uzamasına neden oluyor. Eğer bulunduğunuz adresinizden taşınma gibi bir nedenle ayrılmanız söz konusuysa ve adres değişikliği yaşandıysa yeni adresinizin kaydının bulunduğu muhtarlığa başvurarak adres güncellemesini en kısa süre içinde gerçekleştirmeniz gerekir. Bu sayede resmi evraklarda güncel adresiniz bulunur ve devlet dairelerinin size ulaşması da önemli ölçüde kolaylaşır. Resmi dairelere başvuru yaptığınız zaman bu daireler size ikametgah adresiniz üzerinden geri dönüş yapar. Bu nedenle hayatın her alanında yazışma adresi önemli bir yere sahiptir. Adres değişikliği yaşanması durumunda ise, en kısa zaman içinde taşındığınız mahalle muhtarlığına müracaat ederek adres değişikliğini gerçekleştirmeniz gerekir.

Yazışma Adresi Nasıl Yazılır?

Yazışma adresi, hem devlet kurumları hem de bankaların sık kullandığı ve kişilerden talep ettiği adres bilgileridir. Yazışma adresi, genellikle kişilerin ikametgah ettikleri adresi oluşturur. Resmi başvurularda, formlarda ve yazışmalarda herhangi bir aksama olmaması için yazışma adresinizin doğru olması gerekir. Yazışma adresinizi isteyen kuruma adres bilgilerinizi doğru, tam ve eksiksiz bir şekilde vermeniz gerekir. En doğru yazışma adresi ise her zaman sırası ile mahalle, cadde, sokak ve varsa apartman ismi, numarası, daire numarası, il, ilçe ve posta kodu şeklinde verilmesi gerekir. Tüm bu bilgilerin sırası ile doğru ve eksiksiz bir şekilde verilmesi gerekir. Yazışma adresi, kurumların size rahatlıkla ulaşması için çok önemlidir. Yazışma adresi verilen bu sıraya uygun bir şekilde aralarında birer boşluk bırakılarak anlaşılır ve rahat okunur bir şekilde yazılmalıdır.