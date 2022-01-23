Yazar kasa nasıl yazılır? Yazar kasa kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Özellikle Türk Dil Kurumu (TDK) üzerinden sorgulama yapıldığı zaman, yazar kasa gurubunun bitişik mi yoksa ayrı mı yazılıp yazılmadığı öğrenerek gerekli yerlerde doğru şekilde kullanmanız mümkün hale gelmektedir.

Yazar Kasa Nasıl Yazılır?

Yazar kasa kelimesi için doğru şekilde yazılış şekli, "Yazar kasa" olarak ayrı biçimde yazılır. Yazar ve kasa sözcükleri bir araya gelerek kelime grubu meydana getirmekte ve farklı bir anlam barındırır duruma gelmektedir. Bu durumda "yazar kasa" kelimesi "yazarkasa" şeklinde yazılması yanlış olacaktır.

Yazar Kasa Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Yazım hatası yapılması sebebiyle "yazar kasa" kelimesini tamamlayabilmek adına ayrı şekilde ele alınması gerekmektedir. Çağımızda para hesaplamaları yapabilmek doğrultusunda pek çok farklı mekanda bulunan özel cihazlar arasında yer almaktadır. Tek başına veya cümle içerisinde ayrı olarak ele almak koşuluyla değerlendirmek mümkün olmaktadır.

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Bu kapsamda Türk Dil Kurumu verilerine bakarak bu yazar kasa kelimesinin ayrı yazılması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu şekilde yazım hatasının önüne geçilebilmesi mümkün hale gelmektedir. Buna göre:

- Yazarkasa (Yanlış yazım biçimi)

- Yazar kasa (Doğru yazım biçimi)