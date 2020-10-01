Yarıyıl tatili ne zaman? İşte 2020-2021 eğitim yılı 15 tatil tarihi!

Yaklaşık 18 milyon öğrencinin online eğitimle ders başı yapmasının ardından, tatil günleri şimdiden gündeme gelmeye başladı. Koronavirüs nedeniyle okullarından bu dönem de uzak kalacak öğrenciler, 'yarıyıl tatili ne zaman?' sorusunun cevabını araştırıyor. Diğer yandan veliler de MEB 2020-2021 15 tatil takvimini araştırıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

EĞİTİM YILI TATİL TAKVİMİ

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.