Yargı terimi çok sık duyulan bir terim olmanın yanında çoğu insanın hakkında çok detaylı bilgiye sahip olmadığı önemli konular arasın da yer alıyor. Yargı esasında günlük dilde çok sıklıkla kullanılan yönetim, kamu hukuku alanına yönelik olarak kullanılan bir kavram olma niteliği barındırmaktadır. Bu sebeple yargı terimini sık sık işitiyor olmak esasında bu kelimenin gerçekte ne ifade ettiğini bilmek manasına gelmemektedir.

Yargı Nedir ve Görevleri Nelerdir?

Günlük yaşamda sıkça karşılaşılan terimlerden olan Yargı, egemenlik ya da devlet adına hukuku yorumlayan ve ona başvuran mahkemeler düzenini ifade eder. Yargı diğer yandan çeşitli sebeplerle ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü için bir işleyiş görevi de üstlenmektedir.

Yargı çoğu zaman yasa çıkarmaz ve yasaları uygulamaz. Yargı daha çok hazır bulunmakta olan yasaların işlerliğini sağlar veya denetler. Bu kapsamda “Yasalar önünde herkes eşittir” ilkesine bağlı durumda kalarak görevlerini yerine getirmek konusunda taviz göstermemektedir.

Devletin üstlenmiş olduğu yargı görevi, Türk anayasasına göre bağımsız mahkemeler tarafından yürütülür. ;Ülkemizde mahkemeler bağımsız bir yapıya sahiptir. Bu doğrultuda yasama ve yürütme organlarının mahkeme tarafında alınmış olan kararlara uyma mecburiyetinin varlığı söz konusudur.

Yargının üstlenmiş olduğu diğer görevlerden biri de mevcut devletin egemenlik yetkisinden almış olduğu meşrutiyetin beraberinde onun adına hukuku yorumlamakta olan ve hukuk kurallarını uygulayan organ olmak niteliğini taşımaktır. Bir ülkedeki mevcut yargı organının somut olarak görünürlüğü de o ülkenin mahkemeleri vasıtası ile olmaktadır.

Yargı, olmazsa olmaz en önemli unsurların başında gelmektedir. Bu doğrultuda yargı yetkisi bağımsız ve tarafsız mahkemelerin aracılığıyla yerine getirilmektedir. Ülkedeki mevcut durumdaki adalet sistemi içerisinde farklı çeşitliliklere sahip ve uzmanlıkta bulunmakta olan ve buna en iyi örnek olarak varlık göstermekte olan vergi mahkemesi, ticaret mahkemesi, iş mahkemesi, ceza mahkemesi gibi birbirinden farklık olan isimlendirilen bu mahkemelerin tamamı " yargı" organı olarak nitelendirilir.