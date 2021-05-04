Yarasa Ne Yer? Yarasalar Nasıl Beslenir Ve En Çok Sevdiği Besinler Neler

Yarasalar, böcek ve meyve yiyenler olarak ikiye ayrılıyor.

Yarasa Ne Yer?

Yarasaların iki çeşidi vardır. Bunlardan birisi böcek yerken diğer türleri meyve yerler. Meyve yiyen yarasalar dünya üzerinde daha fazladır. Tropikal bölgelerde daha çok yaşarlar. Böcek yiyen yarasalar diğer yarasa çeşidine göre daha küçüktürler ve kalabalık gezerler. Yarasaların büyüklükleri sabit değildir. Her yarasanın boyutu farklı olabilir. Yarasaların hangi yiyecekleri tükettiği birçok hayvan sever tarafından merak ediliyor. Yarasalar sadece meyve böcek yiyen canlılar değildir. Et ve balık yiyen yarasalarda bulunuyor.

Vampir yarasalar herkes tarafından duyulmuş yarasalardır. Bu yarasa türleri kuşlar ve diğer hayvanların damarlarından çektiği kanlarla beslenir. Bu hayvanların hepsi su tüketen hayvan çeşitleridir. Yarasaların su içme şekilleri çok farklıdır. Dilleriyle değil, kanatlarıyla suya vurarak havaya saçılan damlacıkları yutar. Yarasalar her yerde yuva yapan canlılardan biri değildir. Genellikle belirledikleri mağara tarzı yerlerde yaşarlar. Gölge altında durmayı da çok severler. Evlere girme sebepleri de bu yüzdendir. Karanlık ortamları tercih ederek evlere girildiği de görülmüştür. Yarasalar başlarını aşağı vererek uyuyan canlılar arasındadır.

Yarasalar Nasıl Beslenir ve En Çok Sevdiği Besinler Neler?

Yarasalar genellikle böcek ve meyvelerle beslenirler. Gördükleri böceklerle gündelik besin ihtiyacını karşılar. Yarasalar gece saatlerinde daha aktif oldukları için yemek ihtiyaçlarını da gece saatlerinde karşılarlar. Yarasalar hakkında gündüz göremedikleri bilgisi doğru değildir. Yarasalar çok fazla çiftleşen canlılar değildir. Yılda bir kaç kez çiftleşme yaşarlar.

Yarasaların yavruları da kendileri kadar dikkat çekiyor. Özellikle beslenme konusunda çok kolay eğitilebiliyor. Ebeveynleri beslenme konusunda gelişme gösterene kadar yavrularına destek oluyor. Yarasaların böcek avı genellikle gece saatlerinde oluyor. Havanın karanlık olduğu zamanlarda ortaya çıkarak meyve ve böcek arayışına giriyorlar. Buldukları böcek ve meyvelerle hem kendilerinin hem de yavrularının besin ihtiyacını karşılıyorlar.