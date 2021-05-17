Yaprak Dökümü kitabını kim yazmıştır? Yaprak Dökümü kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Yaprak Dökümü Türkçe yayınlanmış olan ve Türk yazarın yazmış olduğu bir eserdir. Bu roman 1930 yılında yayınlanmış ve o dönemin en çok okunan Cumhuriyet dönemi eserlerinden bir tanesi olmuştur. Bu kitap toplamda 2 kere sinema ve 2 tane televizyon dizisi olarak 4 kere uyarlanmış bir romandır. Yaprak Dökümü kitabını ilk yayınlayan yayın evi ise İnkılap yayın evidir. Kitap son basımını 2008 yılında gerçekleştirmiştir. 2008 yılında kitap basıldığında 56. basımına ulaşmıştı.

Yaprak Dökümü Konusu ve Ana Fikri

Cumhuriyetin kurulması ile birlikte 1930 yılından itibaren Türk toplumu modernleşme sürecine girmiştir. Modernleşme süreci ile birlikte Türk toplumu bazı sosyal değerlerini de yitirmek üzeredir. Ali Rıza Bey kitapta yer alan başkarakter olup bu karakter üzerinden dönen bir konusu vardır. Ali Rıza Bey'in ailesinin dağılma sürecini girdiğini anlatan bir kitaptır. Yaprak Dökümü kitabının ana fikri lüzumsuz özentiler bir ailede çöküşe neden olur. Özellikle insan kendi özünü unutmamalı radikal değişimler aile değerlerini sarsabilir.

Yaprak Dökümü Kitabını Kim Yazmıştır?

Ünlü roman Yaprak Dökümü'nün yazarı Reşat Nuri Güntekin'dir.

Yaprak Dökümü Özet

Ali Rıza Bey geleneklerine bağlı olan bir kişidir. Babıali'de yetişmiş ve burada eğitimini almıştır. Son derecede içine kapanık bir insan olan Ali Rıza Bey utangaç olmasının yanı sıra dürüstte bir kişiliktir. Mesleğini iç işleri olarak seçmiş ve 30 yaşına kadar da içişleri kalemliğinde bizzat çalışmıştır. İki ay süre geçtikten sonra hem annesini hem de kız kardeşini kaybetmiştir. Bundan dolayı yaşamış olduğu şehir olan İstanbul'da artık yaşamak istemez. Çünkü bu şehir ondan annesini ve kız kardeşini almıştır. Bundan dolayı ayak basmak istememektedir.

İstanbul'dan ayrıldıktan sonra Suriye'ye gitmiştir. Buradan da döner ve Anadolu'ya yerleşir. Anadolu'da tam 25 yıl çalışır. 40'lı yaşlara geldiğinde ise Hayriye Hanım ile tanışır ve Hayriye Hanım ile evlenmiştir. Bu evlilikten toplamda 5 tane çocuğu dünyaya gelmiştir. Trabzon'da yaşarken burada bir suç üzerine atılır. Bir kadın kaçırılması olayında suçlu olarak Ali Rıza Bey gösterilmiştir. Bundan dolayı Ali Rıza Bey Trabzon'dan atılmıştır. Trabzon'da ki işinden de kovulmuştur. Ali Rıza Bey her ne kadar soğusa da soğuduğu şehir olan İstanbul'a geri döner. Eskiden Üsküdar Bağlarbaşı'nda yaşadığı eve tekrardan geri dönmüştür.

Hayatını idame ettirmek için İstanbul'da iş aramaya başlar. İstanbul'da iş ararken eski bir tanıdık olan Muzaffer adlı kişiye rastlar. Muzaffer'de eski bir tanıdığı olduğundan dolayı ona yardım edeceğini söyler. Bir anonim şirketine arkadaşını kayıt ettirir. Ali Rıza Bey bundan sonra Muzaffer'in bulmuş olduğu işte çalışmaya başlar. Burada bir arkadaşı vardır. Arkadaşının bir kıza ilgi duyması ve iş yerinde huzursuzluk çıktığı vasıtası ile iş akdine son verilir. İşten ayrılmış olarak Şevket'in yanına gider. Şevket ise ona bankada memur olarak çalışabileceğini söyler. Bu saatten sonra Ali Rıza Bey bankada çalışmaya başlar.

Yaprak Dökümü Karakterleri

- Şevket

- Ali Rıza Bey

- Muzaffer

- Hayriye Hanım

- Leyla

- Necla