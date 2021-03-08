Yalnızlık Allaha Mahsustur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Yalnızlık Allaha Mahsustur, insanların evrende tek başına yaşayamayacaklarını, bir başkasına mutlaka ihtiyaç duyacağını, tek olmanın sadece Allah’a ait olduğunu anlatan bir atasözüdür.

Yalnızlık Allaha Mahsustur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

“Sadece Allah tektir, insanlar tek başına yalnız yaşayamaz” manasına gelen bir sözdür.

Allah insanları çift olarak yaşayacak şekilde yaratmıştır. Tek başına, yalnız bir insanın yaşayabilmesi çok zordur. Genellikle evlenmeyi düşünmeyen insanlar için söylenen bu söz, evliliğin önemini vurgulamakta ve insanların çift olarak yaşadıklarında mutlu olabileceğini anlatmaktadır.

İnsanlar, gündelik hayatta bir başkasının varlığına ve desteğine de ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden kalabalık aileler olarak toplumu oluştururlar. Hiçbir şeye gereksinin duymayan, sadece tek olan Allah’tır. İnsanlar tek başlarına yaşamak için yaratılmamışlardır.

Yalnızlık Allaha Mahsustur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

- Neden evlenmeyi düşünmüyorsun, yalnızlık Allah’a mahsustur.

- Köydeki evde yalnız kalma, yalnızlık Allah’a mahsustur.