Yağış türleri nelerdir? Yağış çeşitleri ve isimleri hakkında bilgiler

Yerkürede en sık rastlanan yağış biçimi yağmurdur. Yağmurlar da yağış hızına göre birçok çeşide ayrılır. Tüm yağışlar iklim şartları ve atmosferdeki hareketlilik sonucu oluşur.

Yağış Türleri Nelerdir?

1- Yağmur:

Her bulut, milyonlarca su buharından meydana gelir. Isının düşmesi ile birlikte buharlar su damlalarına dönüşür. Önce bulutun sonra yağmurun oluşabilmesi için havadaki nem oranının yüzde yüzü aşması gerekir. Kuzey Yarım Küre'de en çok ilkbahar ve sonbahar aylarında görülür.

2- Kar:

Yağmurdan sonra sık görülen yağış türüdür. Yağmur gibi kar da su buharlarının ani ısı değişimiyle karşılaşması sonunda ortaya çıkar. Yağmurdan farkı hava sıcaklığının 10- 15 derece daha düşük olmasıdır. Soğuk havalarda su buharları damlaya dönüşmek yerine kristalleşir ve kar oluşur.

3- Dolu:

Katı olarak yağan tek yağış türüdür. Dolu tanelerinin büyüklüğünü hem havanın sıcaklığı hem de su buharlarının bulutlarda bekleme süresi belirler. Yağış aralığı genelde 5 - 15 dakika aralığındadır. Atmosferdeki hareketliliğe ve yoğunluğa bağlı olarak daha kısa ya da uzun sürebilir.

4- Kırağı:

Hava sıcaklığının eksi derecelere düştüğü zamanlarda ortaya çıkan yağış türüdür. Bulutlardan yeryüzüne inmiş olan su yukarı doğru hareket eder. Sular buharlaşmadan direkt katı hale geçer. Kırağı, bitkiler dışında toprak yüzeylerinde de görülür.

5- Çisenti:

Çisenti, Strauss bulutlarında biriken ince su damlacıklarının yeryüzüne düşmesiyle oluşur. Kendi içerisinde hafif, orta ve şiddetli olmak üzere üçe ayrılır. Genellikle çisentiden sonra yağmur yağışı gözlemlenir.

6- Sulusepken:

Kış mevsiminde görülen sulusepken, halk arasında karla karışık yağmur ismiyle de bilinir. Su buharları yoğunlaşarak büyür ve yağmur başlar. Ancak havanın eksi derecelerde olduğu zamanlarda yağmur damlalarından bir kısmı donar. Donan damlalar kara dönüştüğü için, aynı anda yağmur ve kar yağışı gözlemlenir. Ülkemizde genelde kış mevsiminde yağar. Ancak bazı coğrafyalarda bahar aylarında da kısa süreli sulusepken yağabilir.

7- Konveksiyonel Yağış:

Şiddetli rüzgarın etkisiyle atmosferin tabakasında birikmiş olan su damlalarının sağanak yağışa dönüşmesiyle ortaya çıkan yağış türüdür. Türkiye'de ''Kırkikindi'' adıyla da bilinir. Yağış süresi iklim şartlarına ve coğrafyaya göre değişkenlik gösterir. Hava sıcaklığı 0'ın altına düştüyse kısa süreliğine doluya dönüşebilir.

8- Frontal yağış:

Sıcaklık dereceleri birbirinden farklı olan hava kütlelerinin oluşturduğu yağış türüne denir. Cephe yağışı adıyla da bilinir.