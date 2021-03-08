Yağ İle Yavşan Sirke İle Tavşan atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Güzel bir yemek yapabilmenin anlamını ifade eden yağ ile yavşan sirke ile tavşan atasözü, halk arasında çok bilinen atasözlerinden değildir. Ancak anlamı itibariyle yerine kullanılabilecek güzel bir ifade sunduğunu söylemek mümkün.

Yağ ile Yavşan Sirke ile Tavşan Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Güzel bir yemek yapabilmek için içerisinde mutlaka bol malzeme olması gerekir. Bu atasözü de bir yemeğin içerisinde yağ konduğu zaman acı bir ot olan yavşan bile güzel gelir şeklinde ifade edilmektedir. Tabii bunu birçok farklı olay üzerinde mecazi anlamda da kullanmak mümkün.

Yağ ile Yavşan Sirke ile Tavşan Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Yağ ile yavşan sirke ile tavşan atasözünün cümle içinde kullanabilir veya duruma göre tek başına değerlendirebilirsiniz.

‘’Bu yemeği lezzetli olabilmesi için neler eklemen gerektiğini iyi bilmelisin. Sonuçta yağ ile yavşan sirke ile tavşan.’’