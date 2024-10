Yabancı dilde 'Native Speaker' öğretmen farkı

Haberin Devamı

Yabancı dil öğreniminde native speaker öğretmenlerin rolü yapılan araştırmalarla giderek daha belirgin hale geliyor. 2022 yılında Avrupa Birliği fonuyla gerçekleştirilen kapsamlı bir çalışmada, İngiltere, ABD ve Almanya'daki 3 bin öğrenci ile 500 öğretmen incelendi. Bu araştırmanın sonuçları, öğrencilerin native speaker ile çalıştıklarında dil becerilerinde yüzde 25 oranında bir artış yaşadığını ortaya koydu. Uzmanlar, native speaker öğretmenlerin dilin doğal akışını ve günlük konuşma dilini daha etkili bir şekilde aktarabildiğini belirtiyor. Böylece öğrenciler yalnızca dil bilgisi değil, aynı zamanda pratik konusunda da önemli kazanımlar elde ediyor.

DİL ÖĞRETMENİN YANINDA KÜLTÜREL KATKI DA SAĞLIYORLAR

Native speaker öğretmenlerin, dil öğrenimini hızlandırmalarının yanında diğer bir kritik katkısı da dil öğreniminde kültürel bağlamı zenginleştirmeleri olarak karşımıza çıkıyor. Dışarıdan gelen öğretmenler, kendi kültürel deneyimlerini derslere entegre ederek öğrencilerin dilin sosyal ve kültürel yönlerini daha derinlemesine anlamalarına yardımcı oluyor. Bu durum öğrencilerin yalnızca dil becerilerini geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olmalarını da sağlıyor. Eğitimde bu tür bir kültürel zenginlik, öğrencilerin global dünyada daha etkili iletişim kurabilme yeteneklerini artırıyor.

ARAŞTIRMALAR AYNI SONUCU ORTAYA KOYUYOR

Yabancı dil öğreniminde native speaker öğretmenlerin etkilerini araştıran bir diğer önemli çalışma da 2023 yılında British Council tarafından yayımlanan "Language Teaching and Learning in the 21st Century" başlıklı rapor olarak biliniyor. Bu rapor, dünya genelinde 10 binden fazla öğrencinin katıldığı bir anketin sonuçlarını içeriyor. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 68’i native speaker öğretmenlerin eğitim süreçlerinde kendilerine olan güvenlerini artırdığını ifade ediyor. Bunun yanı sıra 2021 yılında yürütülen bir araştırma da Avrupa'daki üniversitelerde İngilizce ders veren öğretmenlerin yüzde 75'inin native speaker olması gerektiğinin savunulduğunu ortaya koydu. Çalışmada görüş belirten öğrenciler, native speaker öğretmenlerle yapılan derslerde dil yeterliliklerinin yanı sıra, eleştirel düşünme ve iletişim becerilerinde de yüzde 30’a kadar daha fazla gelişim kaydettiklerini ifade etti. Araştırmaların Asya-Pasifik bölgesine ilişkin sonuçlarında da bu bölgedeki dil okullarında çalışan öğretmenlerin yüzde 80’inin native speaker olmasının, öğrenci memnuniyetini artırdığı görüldü.

KÖKLÜ KURUMLARI BAŞARI FORMÜLÜ

Bu araştırmaların sonucunu dikkate alan başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere çok sayıda öncü konumdaki ülke, eğitim politikalarının bu yönde şekillendirilmesi için adımlar atıyor. Ülkemizde de bu araştırmaları önemseyen eğitim kurumları yabancı dil eğitimlerindeki başarıları ile adlarından söz ettiriyor. Bunların en başında Boğaziçi Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi köklü kurumlar yer alıyor. Lise düzeyinde ise Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, İstanbul Amerikan Robert Lisesi ve İstanbul Erkek Lisesi gibi kurumların native speaker öğretmenlere verdikleri önem dikkat çekiyor.

Chole Current

“GELİŞMEYİ KENDİ ÖĞRENCİLERİMİZDE GÖZLEMLİYORUZ”

Demirören Medya ve Teknoloji MTAL'de 3 yıldır İngilizce dilinde native speaker öğretmen olarak görev alan Chole Current, "Öğrenciler, anlamak ya da anlaşılmak için gerçekten motive olduklarında İngilizceyi oldukça hızlı öğrenebiliyor. Bunu oyun oynayan ya da İngilizce dizi izleyen çocuklarda, hatta sosyal medya videoları izleyenlerde bile görüyoruz. Benim için anadili İngilizce olan bir öğretmen olmanın en büyük avantajı öğrencilerim ve onların hayatları hakkındaki merakım. Öğrenciler kendi dillerinde düşünmek zorunda kalmadan kendiliğinden İngilizce konuşabiliyor, yazabiliyor ve hatta anlayabiliyorlarsa bu bir başarı işaretidir" dedi.

Edvin Damon Carter

“ÖĞRENCİLER KÜRESEL AKSAN FARKLILIKLARINI DENEYİMLEYEBİLİYOR”

Amerikalı native speaker öğretmen Edvin Damon Carter da, "Öğrenciler sınıf içinde ve dışında gerçek dünya koşullarında pratik yapmak için daha fazla fırsata sahip olabiliyorlar. Böylece İngilizce daha hızlı öğreniliyor. Anadili İngilizce olan öğretmenlerin avantajı da burada ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Ciara Caddy

İrlanda'dan Türkiye'ye gelen ve 2 yıldır Demirören Medya ve Teknoloji MTAL'de İngilizce native speaker öğretmen olarak ders veren Ciara Caddy ise "Öğrenciler alışık olmadıkları bir aksanla söylenen kelimeyi anlamakta bazen zorluk çekerler. Dilbilgisi öğrenmek gibi daha teknik şeyler söz konusu olduğunda bu bazı zorluklara neden olabilir. Bununla birlikte öğrencileri tutarlı bir şekilde yalnızca İngilizce düşünmeye teşvik ettiğinden ve onlara aksanların küresel olarak nasıl farklılık gösterebileceğine dair gerçek dünyada bir anlayış kazandırdığından anadili İngilizce olan kişilerle tanışmanın iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum” dedi.

Dila Acar

"BİZ DE ONLAR GİBİ İNGİLİZCE DÜŞÜNÜYORUZ"

Native speaker öğretmenlerin özellikle konuşma yeteneklerine katkı sağladığını belirten Demirören Medya ve Teknoloji MTAL 10. sınıf Radyo-Televizyon alanı öğrencisi Dila Acar, "Anadili İngilizce olan öğretmenlerimiz sayesinde telaffuzu çok zor olan kelimeleri rahatlıkla öğrenebiliyoruz. Yurt dışında okumak istediğimiz üniversitelere daha donanımlı şekilde hazırlanıyoruz. Yabancı dil seviyemiz, native hocalarımız sayesinde daha hızlı gelişiyor" dedi. Ali Kerim Palabıyık

9. sınıf Gazetecilik alanı öğrencisi Ali Kerim Palabıyık ise, "Yabancı hocalarımız sayesinde hem çeşitli ülkelerin kültürlerini ilk kaynaktan öğreniyoruz hem de daha donanımlı şekilde dil öğreniyoruz. Özellikle hiçbir şekilde Türkçe konuşmuyor olduğumuzdan dolayı İngilizce düşünmeye başlıyoruz ve bu inanılmaz derecede faydalı bir durum. Dil seviyemiz neredeyse yapılan her sınavda bir önceki derecemizin üzerine çıkmış oluyor, bu motivasyon çok etkili" ifadelerini kullandı.