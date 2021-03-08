Ya Olduğun Gibi Görün Ya Da Göründüğün Gibi Ol atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Ya Olduğun Gibi Görün Ya Da Göründüğün Gibi Ol, insanların olduğundan farklı görünmelerinin, riyakârlığa ve ikiyüzlülüğe sebep olacağı anlamını taşıyan bir atasözüdür.

Ya Olduğun Gibi Görün Ya Da Göründüğün Gibi Ol Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

“İnsanlar hangi karaktere sahipseler, o şekilde gözüküp hareket etmelidir.”

Her insanın karakteri, kişiliği, eğitim seviyesi, gelir durumu, hal ve hareketleri farklıdır. İnsan ne ise, o şekilde görünmelidir. Kendini olduğundan farklı göstermek, ancak aciz insanların yapabileceği bir şeydir. Dürüst insanlar, kendilerini olduğundan daha üstün göstermeye çalışmazlar.

Olduğundan farklı veya üstün görünmeye çalışmak, insanları aldatmak demektir. Bu da ikiyüzlülüğü ve riyakârlığı doğurur. İnsanlar, etrafına olduğundan farklı görünmeye çalışan, devamlı övünen kişileri sevmezler. Doğru olan, karakteri neyi gerektiriyorsa o şekilde davranmaktır.

Ya Olduğun Gibi Görün Ya Da Göründüğün Gibi Ol Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

- Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol, başkalarına zenginmişsin gibi davranma.