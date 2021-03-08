Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bazı atasözleri ilk başta söylenmek isteneni aktaramayabilir. Bu durum bol mecazi anlam içermesinden kaynaklanmaktadır. Herhangi bir kelime iki üç anlamda kullanılabilir.

Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bazı kişiler bir işi başarmak için varını yoğunu ortaya koyar. Sonunda ölümü bile göze alır. Bu hayati bir durumu da anlatır. Çünkü her şeyi göze almışlığı ifade eder bu durum. Ya devlet başa ya kuzgun leşe atasözü bu durumun açıklaması olarak kullanılırken, devletler içinde bu söz kullanılabilir. Eğer bir devlet başta durmayı başaramaz, kontrolü ele alamazsa batar, yok olur, ölür.

Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Yeni bir işe girişen arkadaşınızdan bu atasözünü şöyle bir cümle içerisinde duyabilirsiniz; Öyle bir işe girişiyorum ki her şeyi göze aldım, ya devlet başa, ya kuzgun leşe.