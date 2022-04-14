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Win 2. Ve 3. Hali Nedir? Win Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Win 2. Ve 3. Hali Nedir Win Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

İngilizce dili tüm dünyada kullanılan diller arasında bulunuyor. İngilizce dilinde kullanılan win fiili pek çok kişinin ilgisin çekiyor. Win kelimesinin anlamı ve kullanıldığı zaman halleri merak ediliyor. Win fiilinin 2. ve 3. hali İngilizce dili eğitimi alan kişilerce öğrenilmek isteniyor. Win fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri araştırılıyor. Win 2. ve 3. hali nedir? Win fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri ile örnek cümlelerle derledik.

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 Win fiili İngilizce dilinde oldukça önemli olan fiiller arasındadır. Win sözcüğü kazanmak anlamında kullanılan bir kelimedir. Win fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri won şeklinde ifade ediliyor. 

 Win 2. ve 3. Hali Nedir? 

 İngilizce dilinde kullanılan win fiilinin önemli bir anlamı bulunuyor. İngilizce dilindeki önemli kelimelerden biri olan win sözcüğü, kazanmak anlamına sahiptir. Kazanmak anlamında kullanılan önemli fiiller arasında yer alıyor. Win fiilini kullanırken belirtilecek olan zaman da oldukça önemlidir. Win sözcüğünün ikinci ve üçüncü halleri konusunda pek çok araştırma yapılabiliyor. Win sözcüğü 2. ve 3. halleri kullanılırken, won sözcüğüyle ifade edilmelidir. 

 Win Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler 

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 Win fiilinin doğru kullanımlarını öğrenmek isteyenler, örnek cümle araştırması yapabiliyor. Win fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleriyle ilgili örnek cümleler aşağıdaki gibidir; 

In 2010, Spain won its first World Cup victory. 

He has just won first prize in the exhibition.

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