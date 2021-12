When ve while arasındaki fark nedir? İngilizce when ile while farkı

Haberin Devamı

İngilizce dili öğrenmek için bilinmesi gereken çok farklı kelimeler bulunuyor. When ve while kelimeleri, önemli kelimeler arasındadır. When kelimesi eylemlerin o an devam ettiğini gösteren bir kelimedir. While kelimesi ise, tek seferli eylemler için kullanılan bir kelimedir.

When ve While Arasındaki Fark Nedir?

Yabancı dil konusunda araştırma yapanlar, en doğru dili öğrenmek istiyor. En çok kullanılan bir dil olan İngilizce dili pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Kullanılan İngilizce dilinde yer alan kelime türleri ele alınıyor. Bireyler internet üzerinden farklı İngilizce sözcükler hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Farklı bir dil öğrenmek isteyen kişiler, bağlaçları çok iyi öğrenmelidir.

İngilizce dilinde bulunan when ve while bağlaçları çok kullanılan bağlaç türleridir. Hangi zamanda hangisinin kullanılacağı merak konusudur. When kelimesi ve while kelimesi arasında bir fark bulunuyor. Devam eden tüm eylemler when, tek seferlik eylemler için while kelimesi kullanılıyor.

İngilizce When İle While Farkı

İngilizce dilinde kullanılan when ve while kelimeleri birbirine benzer olsa da, büyük bir farkı bulunuyor. Aralarındaki en büyük fark kişilerce araştırılarak doğru kullanılmak isteniyor. When kelimesi, herhangi bir eylemin devam ettiğini gösteren bir kelimedir. While kelimesi, her zaman tek seferlik bir eylemi ifade eden kelimeler arasında bulunuyor. Eylemlerde kullanılan iki kelimenin birbirinden farkı oldukça büyüktür. En çok karıştırılan iki kelime olarak bilinse de, doğru kullanılması gerekiyor.