Western Union Nedir, Nasıl Kullanılır? Western Union İle Yurtdışına Para Gönderme-Alma Nasıl Yapılır?

Western union uluslararası para göndermek için en çok kullanılan şirketlerden bir tanesidir. ABD merkezli olan bir şirkettir.

Western Union Nedir?

Western union 1851 yılında kurulmuş olan bir şirkettir. ABD merkezli olan bir uluslararası para aktarmaya yarayan şirkettir. Finansal hizmetlerde dünyanın en çok kullanılan para aktarım şirketlerinden bir tanesidir. Western union Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde yer almaktadır. Yıllık geliri ise 6 milyar doları aşkındır. Şirketin şuan da CEO'su ise Hikmet Ersek'tir. Western Union'un yan şirketleri de bulunmaktadır. Yan şirket olarak Western Union International Services en çok kullanılan yan kuruluşlarından bir tanesidir. Dünyanın en çok kullanılan finansal para aktarım şirketlerinden olan Western Union'un kurucuları ise Ezra Cornell, Hiram Sibley ve Samuel Selden'dir.

Western Unin dünya çapında hizmet veren bir şirkettir. Dünya genelinde toplam çalışan sayısı ise 12 bini aşkındır. Amerika'nın en önde gelen para aktarım şirketlerinden bir tanesidir. Western Union ile birlikte hem havale hem de elektronik fon transfer işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Western Union Nasıl Kullanılır?

Western union kullanımı son derecede basittir. Bunun için bir kaç adımı bilmek gerekiyor. İlk olarak Western Union kullanmak için Western Union şirketi ile anlaşmalı olan bir kurum seçmeniz gerekiyor. Anlaşmalı banka şubesi ya da bir döviz bürosuna giderek gerçek kimliğiniz ile birlikte işlem yapabilirsiniz. Kimliğiniz eğer yoksa pasaportunuz ya da fotoğraflı olan bir ehliyetiniz de yeterli olacaktır.

Western Union çalışanı sizlerde ödemeyi nakit olarak alacaktır. Nakit olarak aldıktan sonra transfer ödemesini yapacaktır. Bunun için ise sizden bir komisyon ücreti de alacaktır. Komisyon ücreti hesapladıktan sonra doğrudan yetkili tarafından sizlere aktarılacaktır. Paranızı gönderdikten sonra sizlere bir numara verilecektir. Bu numara mtcn numarası olarak da bilinmektedir. MTCN numarasını mutlaka bir yere not etmeyi unutmayın.

Western Union İle Yurtdışına Para Gönderme-Alma Nasıl Yapılır?

Western Union ile birlikte online bir şekilde para alıp para göndermeyi de yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Bunun için ilk olarak Western Union ile anlaşmalı olan bankalardan birinde hesabınızın olması gerekmektedir. Hesabınız olduktan sonra banka hesabınıza giriş yapıyorsanız. Bunun için mobil bankacılığı da kullanabilirsiniz. Hemen seçenekler kısmında yer alan Western Union seçeneğine tıklayın. Buradan para transferleri seçeneğine tıklayın ve para aktarma ya da para alma seçeneklerinden birini seçin.

Bu noktadan itibaren bir tane de gönderim formu verilecektir. Gönderim formunu da eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun. Özellikle alıcı ülkenin bilgilerini doğru bir şekilde girmiş olmanız gerekmektedir. Bütün bu bilgileri gönderdikten sonra paranızı gönderebilir ve para çekebilirsiniz. İşlem tamamlandıktan sonra tarafınıza bir dekont gönderilecektir. Bu dekont ile birlikte her türlü işlemi yapabilirsiniz.

Western Union ile birlikte hem online bir şekilde hem de acenteyı kullanarak para gönderip para alabilirsiniz. Acente ile para göndermek ve para almak da oldukça kolaydır. Bunun için ise sadece kimlik ya da pasaportunuz yeterli olacaktır. Bu şekilde istediğiniz kişiye uluslararası olarak para gönderebilir ve alabilirsiniz.