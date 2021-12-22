Wernicke alanı nedir, nerede ve hangi lobda bulunur? Wernicke alanı görevleri neler ve hasarı sonucu ne olur

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Alman nörolog Carl Wernicke tarafından yapılan bilimsel araştırma ve çalışmalar neticesinde ortaya konmuş bir konuşma alanıdır.

Wernicke Alanı Nedir?

Wernicke Alanı, tıp biliminin bir terimidir. Alman psikiyatrist ve nörolog Carl Wernicke'nin adından almıştır. Carl Wernicke 1874 yılında, üst temporal girsun sol arka bölümü ile konuşulan sözcüklerin duyusal ve motor görüntülerini ilişkilendiren sözcüklerin ve hecelerin reflektif taklidi arasında bir bağlantı olduğunu ileri sürmüştür.

Wernicke alanı, konuşma alanı olarak adlandırılır ve "serebral korteksin" konuşmaya bağlı olan 2 bölümünden birisidir. Geleneksel bir yaklaşımla sağ elini kullanan kişilerin yaklaşık %95'inde ve sol elini kullanan kişilerin %60'ında sol yarıküre olan baskın "serebral yarımkürede üstün temporal girusta" yer alan Brodmann Bölgesi 22'de yer aldığı düşünülmektedir.

Wernicke Nerede Ve Hangi Lobda Bulunur?

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Esasında Wernicke Alanı'nın tam olarak nerede bulunduğu konusunda ihtilaf bulunmaktadır. Bu nedenle Wernicke Alanının bulunduğu yer konusunda tutarlı bir tanım da yoktur. Bir kısım bilim insanına göre birincil işitsel korteksin önündeki üstün temporal girusta bulunan unimodal işitsel ilişki ile tanımlanır. Diğer bir grup bilim insanı ise Wernicke Alanı; parietal lobdaki BA39 ve BA 40'ta yer alan heteromadal korteksin birleşik parçaları olarak tanımlamaktadır.

Fakat son araştırmalar Wernicke Alanını Broca'nın bölgesine değil de, motor motor bölgelerine sahip olan arka alıcı alanlara bağlandığını göstermektedir. Her halükarda Wernicke Alanı, dilin üretiminde yer alan "Broca"nın aksine, sözlü ve yazılı dilin anlaşılmasında rol üstlenir.

Wernicke Alanı Görevleri Nelerdir?

Sinirbilim alanında ele alınan Wernicke alanı Broca alanı ile birlikte beyindeki en önemli dil merkezlerinden birisi olma özelliğine sahiptir. W ernicke Alanı dilin anlaşılmasında çok önemli rol oynar. Wernicke Alanı görevleri şöyle sıralanabilir:

Konuşmanın üretilmesinde Wernicke Alanının aktif rolü vardır.

Dil, karmaşık bir yapıya sahiptir ve konuşma beyinde pek çok bölgenin aktif olarak katılması ile olanaklıdır. Konuşma Wernicke Alanı ve Broca'nın birlikte aktif olarak katılması ile gerçekleşmektedir.

Wernicke Alanı, beynin sözlü ve yazılı dili anlama merkezi konumundadır.

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Kişinin dili hem yazılı hem sözlü olarak kavraması bu alanın işlevleri arasındadır.

Wernicke Alanı'nın bir başka önemli işlevi de dilin anlamsal yönetimidir. Yani kelimeleri anlamlandırmak ve kelimeleri anlamına göre kullanmaktır.

Bir başka önemli görevi de konuşma planlaması yapmaktır. Bilhassa pragmatik ve anlamsal yönlerden bu işlevi çok mühimdir.

Wernicke Alanı Hasarı Sonucu Ne Olur?

Görüldüğü üzere Wernicke Alanı'nın son derece önemli işlevleri bulunmaktadır. Bu işlevler, anlama ve dil kavrayışının temel taşlarını meydana getirir. Zira kişilerin iletişim kurmasına olanak sağlayan unsurlardır. Bu önemi sebebiyle Wernicke Alanının maruz kalabileceği herhangi bir hasar, kişinin dili kullanımında olumsuz yönde etki edecektir. Şayet Wernicke Alanı zarar görürse "Wernicke Afazi"si denilen rahatsızlık ortaya çıkar. Wernicke Alanının hasarlanması sonucu ortaya çıkan durumları şu başlıklar altında toplamak mümkündür:

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Wernicke Alanı'nın hasarlanması durumunda kişi konuşma yetisini kaybetmez. Akıcı ve düzgün konuşabilir. Fakat kendini yapılandırmamış ve anlamsız bir şekilde konuşur.

Hatta kompleks fiilleri çekimler fakat bir anlam oluşturmadan konuşur.

Kişi konuşurken kullanması gereken kelimelerin yerine benzer kelimeleri kullanır, çünkü Wernicke Alanı kelimeleri anlamlı olarak seçme konusunda net değildir.