Webinar, internet üzerinden yapılan toplantı ve seminerlere verilen isimdir.

Webinar Nedir ve Nasıl Yapılır?

Webinar internet kullanılarak yapılan seminerlerden biridir. Bir diğer adı da canlı video konferansıdır. Bu web seminerleri içerisinde birçok özellik bulunuyor. Özellikle slayt gösterileri ve video gösterileri gibi birçok dosya paylaşılabiliyor. Web seminerleri genellikle görüntülü olarak yapılıyor.

Evde çalışma yapan kişiler için son derece uygun olan bir programdır. Pek çok kişi bu programı kullanarak çalışanlarıyla birlikte toplantılar yapabiliyor. Birçok özelliği bulunan webinar, seminer oluşturma konusunda çok işe yarayan bir programdır. İzleyiciler soru sorabilir ve sohbet etmek için kullanabilir. Seminerlere ev sahipliği yapan bu program, son derece kullanışlıdır.

Webinar özellikleri birçok kişinin merak ettiği bir konu oluyor. Herkesin merak ettiği Webinar programının özellikleri şu şekildedir;

Slayt gösterileri

Video akışları

Ek indirmeler

Soru sorma

Cevap verme

Anketler

Webinar üzerinden yapılan seminerlere katılarak, her noktadan ulaşım sağlanabiliyor. Özellikle kişiler oturduğu yerden istediği her eğitime katılabiliyor ve bilgilenebiliyor. Farklı bir alanda bilgi öğrenmek isteyen kişiler seminerlere katılarak kendini geliştirebiliyor. Pek çok konuda fayda sağlayan bu program gün geçtikçe ilgi görmeye devam ediyor. Uzak seminerlere gitmeden evinizden kolayca seminerlere katılabilirsiniz.

Sürekli olarak kendini geliştirerek farklı özellikler getiren bir programdır. Kullanıcıların daha profesyonel alması için, birçok yenilikler yayınlanıyor. Program içerisine kolayca dahil olunabiliyor. Birçok insan kendini geliştirmek için seminerlere katılabiliyor. Fakat artık uzak bölgelere gitmek yerine Webinar üzerinden kolayca seminerlere katılmak daha fazla tercih ediliyor.