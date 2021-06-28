Web Tasarım Nedir Ve Ne İşe Yarar? Web Tasarım Nasıl Yapılır

Web tasarımı pek çok site sahibinin başarılı olmak için baş vurduğu bir yöntemdir. Hatta bu hizmet için alanında uzman sitelerden profesyonel destek alan site sahipleri de mevcuttur. Teknolojinin gelişmesiyle günlük hayatımızda sıklıkla web tasarımı hizmetlerine rastlamaktayız. Bu hizmetler belirli bir amaca hitap etmektedir.

Web Tasarımı Nedir?

Web tasarımı grafik tasarımı işiyle yakından ilgilidir. Bu yüzden de grafik tasarımıyla ilgili olarak ele alınmaktadır. Fakat web tasarımı kendi içerisinde geniş bir alanı işgal etmektedir.

Tasarım fikirlerinin estetik doğrultuda gerçekleştirildiği, bir amacı gerçekleştirmek için belirli ilkeler doğrultusunda yönlendirildiği, düzenlenerek aşamalardan oluşan ve uygulamanın tasarım yazılımına dönüştürüldüğü işleme web tasarımı denir.

Bu süreçler tamamlandığında ortaya amacına uygun bir web sitesi çıkmaktadır. Web tasarımı etkin bir web sitesi oluşturmak için web tarayıcısı yardımıyla internet üzerinden web sitelerine erişmektedir.

Web Tasarımı Ne İşe Yarar?

Web tasarımı hizmetlerinden yararlanmak site sahiplerine belirli avantajlar da getirmektedir.

Web siteleri site sahipleri tarafından genelde ticaret amaçlı kullanılmaktadır. Ürün satışlarını bu siteler aracılığı ile yapmaktadırlar. Web tasarımı ise bu anlamda siteye olan güvenilirliği arttırmaktadır. Müşteri portföyüne olumlu katkı sağlamaktadır.

Böylece site sahipleri müşterileriyle güçlü ilişkiler kurar. Aynı zamanda web siteniz aracılığıyla ne iş yapıyor olursanız olun web tasarımı bu işleri kolay hele getirmektedir.

Yapılan iş hızlı bir şekilde tasarım sayesinde gelişme göstermektedir. Site işletmesinin itibarı ve popülerliği artmaktadır.

Marka değeri arttırılarak yapılan çalışmalar hızlı bir şekilde değer kazanmaktadır. Çalışmaların doğru amaca ve doğru kitleye ulaşmasında aynı zamanda sergilenerek reklamların yapılmasında web tasarımı etkili olmaktadır.

Web Tasarım Nasıl Yapılır?

Web tasarımı yapımı belirli adımları içermektedir. Web sitesi sahipleri ya da yeni site oluşumuna adım atmak isteyen kişi ve kurumlar bu adımları en doğru şekilde gerçekleştirmelidir.

Öncelikle proje belirlenir. Yani web siteniz aracılığıyla ne iş yapmak istediğiniz proje belirlemede etkili olacaktır.

Bu bağlamda web sitesinin kurumsal kimliği adına çalışmalar başlar. Bu adımlar belirlendikten sonra web grafik tasarımı gerçekleştirilmeye başlamaktadır.

Grafik tasarımı yapıldıktan sonra site içerisinde yer alan web sayfalarının kodlanması gerçekleştirilir. Sıra artık web sitesinin içeriğine gelmiştir. Bunun için de içerik yönetim sistemi oluşturulur.

Yapılan işlemler web sitesinin başarılı olabilmesi için test edilir. Bu test web tasarımında web sitesinin test süreci olarak geçmektedir.

Test sürecinden başarılı bir şekilde geçen web sitesi artık yayınlanmaya hazırdır. Bu işlemde web tasarımında son adım olan web sitesinin yayınlanması adımıdır. Ayrıca zaten web sitesinin eğer eksikleri varsa sitenin test adımında ortaya çıkmaktadır. Bu eksikler de tamamlandıktan sonra yayına geçilmektedir.

Tam anlamıyla doğru bir şekilde web sitesi oluşturulmadan yayın aşamasına geçilmemektedir. Bu da web sitesi sahiplerine ekstra avantaj vermektedir. Web tasarımında web sitesinin test süreci adımı bu yüzden vardır ve en önemli adımlardan biridir.

Sitenin yapılış amacı, site sahibi kişi ya da kurumu tanıtmak olabileceği gibi ticaret amaçlı da olabilir. Projenin belirlenmesi adımı bu kararı içermektedir. Bu adımda rakip firma analizleri ele alınır. Böylece sitenin içeriğinin nasıl olacağı da netlik kazanmaya başlar.

Kurumsal kimlik ise sitenin logosunu, amblemini, sloganını, rengini belirleyen parçalardır. Bu parçaların içeriğe ve amaca hizmet eder düzeyde tasarlanması gerekmektedir.