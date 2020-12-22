Web Master nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Web Master olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Webmaster, web geliştiricileri ve grafik tasarımcılarından da sorumlu olarak çalışmalarını yürüten kişidir.

Webmaster Nedir?

Webmaster, bir kişi yahut şirkete ait durumda olan web sitesi ve uygulamalarının yönetimiyle ilgilenen kişidir. Bir Webmaster, sorumlu olduğu web sitelerinin tasarımı, geliştirilmesi ve bakımını koordine etmekle yükümlüdür. Bir Webmaster, ayrıca web geliştiricileri ve grafik tasarımcılardan da sorumlu olan kişidir.

Webmaster Ne İş Yapar?

Webmaster, bir web sitesi oluşturmayla alakalı tüm detayları denetler. Ancak webmaster'ın bünyesinde çalıştığı şirkete göre görev tanımında farklılıklar ortaya çıkabilir.

Webmaster Nasıl Olunur?

Bir webmaster olmak ve bu unvana sahip duruma gelmek için öncelikle resmi bir eğitim alma mecburiyeti söz konusu değildir. Yazılım konularında yeterli düzeyde yetkinliğe sahip olan ve bu konuda yeterli düzeyde deneyime sahip olan kişiler webmaster olarak görev çalışma hayatında yerlerini alabilirler.

Webmaster Olma Şartları Nelerdir?

Bir kişinin webmaster olabilmesi için öncelikle bazı şartları taşıyor olması gerekmektedir. Şartlar ise şu şekilde listelenir;

- Detay odaklı olmak

- İhtiyaç olması durumunda esnek mesai saatlerine uyumlu olmak

- HTML / CSS, XML, SQL ve Javascript dahil olmak üzere üzere birden fazla web geliştirme dili ile alakalı yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak,

- Müşteri odaklı çalışabilme becerisine sahip olmak,

- Ekip çalışması ve yönetimine yatkınlık gösterebilecek nitelikte olmak,

- Yüksek yaratıcı fikirler üretme kabiliyetine sahip olmak,

- Çoklu iş yükünü önceliklendirip yönetebilecek nitelikte olmak,

- Fikirlerini müşterilere en iyi şekilde ifade edebilecek iletişim becerisine sahip olmak,

Adobe Illustrator ve Adobe Photoshop gibi çeşitli tasarım programlarını kullanma becerisine sahip olmak,

Webmaster'ın Görevleri Nelerdir?

Webmaster'ın yerine getirmekle yükümlü olduğu bazı belli başlı görevlerinin varlığı söz konudur. Bu bakımdan tüm söz konusu görevleri şu şekilde sıralamak mümkün;

- Sorumlu olduğu web sitesi trafiğini ve performansını incelemek ve analiz etmek,

- Kullanımı ve erişimi kolay nitelikte web siteleri geliştirmek,

- Sunucuları korumak, yapılandırmak ve sorun gidermek,

- Belirlenen bütçe ve iş teslim tarihine uygun çalışmak.

- Yükleme hızını ve kapasitesini optimize etmek,

- Web sitelerini tarayıcı, işletim sistemi ve cihazlar arasında test etmek,

- Güvenlik duvarları ve giriş sayfalarını ayarlayarak sitenin güvenliğini sağlamak,

- Sayfa hatalarını ayıklamak, bozuk bağlantı veya görüntüleri düzeltmek,

- Web sitesi içeriğini güncellemek ve SEO'yu gözden geçirmek,

Webmaster Maaşları Ne Kadar?

Webmaster maaşları çalıştıkları şirket ve üstlendikleri sorumluluklar doğrultusunda farklılık gösterebilmektedir. Ancak webmaster maaşları konusunda şu şekilde bir bilgilendirilme yapılabilir;

- En Düşük Webmaster Maaşı; 2.420 TL

- En Yüksek Webmaster Maaşı;4.640 TL

- Ortalama Webmaster Maaşı; 3.420 TL

Webmaster İçin İş İmkanları Nelerdir?

Web sitelerinin her geçen gün ciddi bir önem kazandığı günümüzde Webmaster olarak çalışmalarını yürüten kişilere de çok büyük oranda ihtiyaç duyulur hale gelmektedir. Bu bakımdan Webmater unvanına sahip olarak çalışma hayatına atılan kişiler için çok fazla iş seçeneğinin varlığı söz konusudur. Bir veya birden çok sayıda web sitesine sahip olan şahıs yahut kurumlar webmaster için önemli bir çalışma alanı yaratırlar. Buna örnek vermek gerekirse bunlar;

- Bürolar,

- Ofisler,

- Web sitesine sahip olan şahıslar,

- Kamu kurumları,

- Özel kuruluşlar