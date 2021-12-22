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Was ve were arasındaki fark nedir? İngilizce was ile were Farkı

Was ve were arasındaki fark nedir İngilizce was ile were Farkı

İngilizce dilinde en çok görülen was ve were kelimesinin hangi durumlarda tercih edileceği merak ediliyor. Was ve were kelimeleri arasında bir fark olup olmadığı araştırılıyor. İngilizce dilinde yer alan was ve were sözcük türlerinin arasındaki tüm farklar kişilerce öğrenilmek istenen bilgiler arasındadır. Was ve were arasındaki fark nedir? İngilizce Was ile were farkı hakkında tüm detayları derledik.

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Was kelimesinin anlamı herkes tarafından biliniyor. Was ve were kelimeleri bazı durumlarda karıştırılabiliyor. Was kelimesi, cümle öznesinin tekil olması durumunda kullanılıyor. Were kelimesi ise, öznenin çoğul olduğu durumlarda kullanılıyor.

 Was ve Were Arasındaki Fark Nedir?

 Her dilde olduğu gibi İngilizce dilinde de birçok yardımcı fiil bulunuyor. Yardımcı fiiller hakkında araştırma yapanlar was ve were kelimeleriyle karşılaşıyor. Was ve were sözcüklerinin Türkçe karşılığını öğrenenler nasıl kullanacağı konusunda bilgi sahibi olmak istiyorlar. Was kelimesi were kelimesiyle oldukça karıştırılıyor.

 Was ve were kullanırken cümlenin öznesini tespit etmek gerekiyor. Tamamen cümlenin öznesine göre seçim yapılarak kullanılmalıdır. Cümlelerin öznesi eğer tekil ise, was yardımcı fiili kullanılıyor. Aynı durumda cümle öznesinin çoğul olduğu görüldüğünde were sözcüğü kullanılıyor. Aralarındaki fark tekil ve çoğul ilişkisidir.

 İngilizce Was ile Were Farkı

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 Was sözcüğü cümlenin öznesine göre kullanılan bir kelimedir. Was sözcüğüyle beraber kullanılan zamirler bulunuyor. I, he ve she gibi zamirler, was sözcüğüyle kullanılıyor. Belirtilen zamirler dikkat edildiğinde tekil olduğu görülüyor. Cümlelerde bulunan özneler tekil ise, was sözcüğü tercih edilmelidir. Were kelimesini kullanmak için cümlenin içerisinde bulunan öznenin çoğul olması gerekiyor. Was ve were sözcüklerini kullanmadan önce öznenin tekil mi çoğul mu olduğu kontrol edilmelidir. Was tekil öznelerde, were ise çoğul öznelerde kullanılmalıdır.

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